Her kan du følge elgen på Vega

Vega

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har fulgt elgen på Vega tett gjennom 35 år.

– Alle de merkete dyrenes bevegelser er åpent for alle og kan følges på NINAs nettsted. Her legger vi også ut posisjonene fra en rekke av våre andre merkeprosjekter, sier Erling J. Solberg hos NINA som er prosjektleder for Vega-prosjektene til BAnett.

