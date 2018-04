Jørn Ståle Baustad ble uskyldig offer for svindlere

Sømna

Det var fredag 13. april Jørn Ståle Baustad (18) fra Sømna mot sin vilje blandet inn i telefonsvindel. Han var intetanende om svindlernes utspekulerte metoder, skriver TV2 på sine nettsider.

Måtte skifte nummer to ganger

Selv om svindlerne befinner seg et helt annet sted i verden, vises oppringningen som om den kommer fra Jørn Ståle Baustads nummer i mottakerens telefon-display.

– Jeg var på arbeid på fredag da det plutselig begynt å ringe. Først var det en mann som snakket engelsk og ville vite hvorfor jeg hadde ringt ham. Det var bare starten. Det ringte flere ulike personer fra hele Norge i løpet av kort tid. Da jeg tok telefonen, hevdet de at jeg hadde ringt dem. Jeg skjønte ingenting, men det fortsatte bare å ringe. Det ringte og ringte og ringte resten av dagen, forteller Baustad til TV 2.

Han bestemte seg for å ringe Telenor for å forsøke å få stanset den ustoppelige telefonstormen, men ironisk nok var det så mange mennesker som ringte ham, at han til slutt måtte låne kompisen sin telefon for i det hele tatt å få ringt.

Beskjeden fra Telenor var at han måtte bytte nummer.

– Telenor sa at jeg bare måtte få meg et nytt nummer. De har nå skjult nummeret mitt så det ikke skulle skje igjen. Så nå ringer jeg med skjult nummer. Jeg måtte bytte nummeret to ganger. På fredag fikk jeg nytt nummer, men jeg fikk av en eller annen grunn fortsatt tekstmeldinger på fra folk som hadde blitt oppringt av det gamle nummeret. Derfor måtte jeg bytte nummer enda en gang. Likevel får jeg får fortsatt meldinger på Facebook, fordi folk søker opp mitt gamle nummer på 1881 og lignende sider. Da kontakter de meg der i stedet, sier han til TV2.

18-åringen anslår at han sikkert har blitt oppringt av 300 fremmede mennesker siden fredag. I tillegg kommer ulike tekstmeldinger og meldinger via Facebook. Han forteller at han har brukt mye tid og energi på å få stoppet telefonstormen og har nå også ringt nummeropplysningen 1881 for å få dem til å fjerne hans gamle nummer.

– Jeg synes det er så rart at de fortsatt kan ringe rundt med nummeret mitt. At det ikke kan stoppes. Jeg synes det burde være mulig i 2018. Det er ikke optimalt at jeg nå må ringe med skjult nummer heller. Da er folk mer skeptisk til å ta telefonen, forteller han.

Et stort problem

Vidar Sandland Norsk senter for informasjonssikring (Norsis) sier til TV2 at denne historien ikke er enestående. Han forteller at et telefonnummer når som helst kan bli tatt i bruk av svindlere. Han understreker at det ikke snakk om at telefonen eller nummeret som har blitt hacket.

– Det er svært viktig å understreke. Dette er programvare som gjør at du kan utgi deg for å ringe fra et nummer de ikke eier, og er dessverre lett tilgjengelig internasjonalt, forklarer Sandland til TV2 og råder folk som opplever noe lignende å kontakte telefonoperatøren.

Telenor opplyser til TV2 at de har et eget sikkerhetsmiljø som jobber aktivt både forebyggende mot svindel, og for å hjelpe kunder som utsettes for dette. Hvert år sperrer Telenor mellom en og to millioner versifiserte svindelanrop med deres sikkerhetstiltak, men dette stopper ikke alt.

– Derfor leter vi fortsatt etter nye måter å forhindre misbruk av ringeidentitet, men dette er et problem som gjelder alle operatører. For å finne en løsning så må vi gå sammen som bransje, og vi har ennå ikke funnet en løsning som er god nok for å stoppe problemet som er innenfor lovverket, sier Caroline Lunde, kommunikasjonssjef i Telenor Norge til TV 2.