Hva er planen for byen?

Debatt

Vi får et parkeringshus med verdens vakreste utsikt. Kommunen burde se potensialet for hva dette kan være for innbyggerne fremfor bilene.

Verdensarv, blått hav og et unikt øyrike som har sørget for at vi har kunnet bosatt oss akkurat her.

Det er det som representerer utsikten som de ansatte ved registerbygget stolt kunne vise frem i BAnett ved åpningen forrige uke. Velberettiget skryt, i mine øyne. Vi har verdens vakreste kystlinje, som jeg selv skryter av hvor enn jeg går. Når jeg da ser kommunen tillate områder med dette potensialet bli parkeringshus, stusser jeg over hva planen for byen egentlig er?

Hvilke reguleringer finnes?

De siste årene har man sett et gigasenter komme på plass. Butikker dro fra Storgata og flyttet inn under samme tak på Amfi, med et stort leilighetskompleks påkoblet. Enda et leilighetsbygg dukker nå også opp midt i sentrum, der Lokalmatbutikken tidligere lå og bød på alskens skjønt fra nærområdet – både tidlig og sent. I tillegg er det nå tanker om å bygge parkeringshus med leiligheter litt lenger nord i byen, der det gamle registerbygget snart er historie.

Hvilke reguleringer fra kommunens side ligger til grunn for at alt dette tillates?

Det er positivt at det er mulig å bo i byen, både i leiligheter og hus – men når dette virker å være den eneste satsinga, så er det grunn til å rope varsko fra en som ønsker å komme hjem. Fordi: skal det sistnevnte skje, må det være mulig å gjøre mer i sentrum enn å bare bo der. Hvis ikke byen evner å gi opplevelser og muligheter utenfor arbeidstid, blir grunnene for å flytte tilbake mindre og mindre.

I mine øyne er dette en gyllen mulighet til å endelig gi noe tilbake til folket som bor her. Utbygger forteller om mulighet for flere bygg, og har planer om havnepark og promenade. Dette ser svært fint ut – men hvorfor stoppe der? Det har lenge vært snakk om kulturhus til byen. En storstue som eksempelvis kan inneholde ting som bibliotek, kino, gallerier, spiseplass, treningssenter, lekehall, bowling og konsert- og teatersaler. Kanskje i samspill med «Statens hus», der Brønnøy kunne vært en av foregangskommunene?

Det finnes garantert klokere hoder enn mitt om hva området kan inneholde eller bli. Men dette innlegget er et forsøk på å plante en idè om at det kan komme noe av samfunnsverdi for folket som faktisk bor i by og omegn akkurat nå. Samtidig ville det gitt liv til regionen og gjort oss mer attraktiv for både «heimkommere» og tilflyttere. Vi ville fått et bygg med en utsikt til både historie og stolthet – attpåtil på grunnen til der registrene har fått vokst. Symbolikken i seg selv er av stor verdi.

Bolyst

Jeg sier ikke svaret er et kulturhus, og jeg vet økonomien nå er tøff for å få til noe i morgen - og at eiendommen ikke er kommunens. Men alt er mulig om man vil, det er Lille Brønnøya bevis på. Derfor vil jeg understreke at målet med dette er å si at bybildets utvikling de siste årene virker å gagne noen få, når potensialet er at det kunne gagne alle - både i kommunen og i omegn. Svært gledelig så jeg kommunestyret ikke bifalle tanken om et boligområde ved slakteritomta, der idrettslaget har planer for fremtiden som vil gagne barn, ungdom og voksne - og der området nå brukes til lett tilgjengelig rekreasjon og trening for alle i byen. Kudos! Hva om slik tankegang og reguleringsplan kunne fått sin plass i sentrum og?

For hva er målet? For hvis målet er å få folk hjem og skape bolyst, så er det ikke nok å sørge for at folk bor i sentrum – det må være at man ønsker å bruke sentrum.

Einar Bjøru