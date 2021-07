Velkommen til Nordland, Vedum. Her følger en reiseguide

Debatt

Jeg hører at du tar Hurtigruta sørover fra Nordkapp. I tilfelle du skal «seile» gjennom Nordland, vil jeg gjerne gi deg en liten reiseguide. Fra Harstad vil du komme seilende sørover og inn mot regionene Vesterålen, Ofoten og Lofoten. Regioner som eksporterer for omtrent like mye som hele Innlandet fylke til sammen. En funfact her er at man i snitt trenger rundt tre hedmarkinger for å skape de samme eksportverdiene som en nordlending står for.

Dette er ingen nedvurdering av hardtarbeidende hedmarkinger. De aller fleste jobbene i nord er, sammenlignet med resten av landet, i mye større grad avhengig av en god adgang til internasjonale markedet. Ja, faktisk går 81,4% av varene vi produserer i Nordland til Europa. Så når du vil ta fra oss EØS-avtalen, så lurer vi på om du vet nettopp dette? Tenk gjerne på det mens du sitter på dekk og nyter utsikten mot noen av Hurtigrutens største turistattraksjoner.

På reisen vil du se Norges vakreste og villeste natur, med fjorder, fjell og breer i midnattssolens land. Men det er ikke alltid lett å komme seg mellom stedene med den topografien vi har, og med hele 25% av Norges kystlinje. De alle fleste i Nordland må reise i mange timer med Hurtigruta dersom de skulle nå sin fylkeshovedstad Bodø. Det har vi verken tid eller råd til og derfor er veisystemet vårt sammen med flyplassnettet vår viktigste infrastruktur.

Derfor bygger også regjeringen nå tre ganger så mye vei i Nordland som da du satt i regjering. I tillegg er det prioritert å bygge enda mye mer vei, to storflyplasser, oppgradere Nordlandsbanen og bygge fiskerihavner de neste seks årene i Nordland. Ja vi omtales som «vinneren» på samferdsel etter regjeringens prioriteringer. Jeg håper du får tid, innimellom selfies i et eventyrlandskap, til å grunne litt på dette. Og særlig hvordan - hvis du skulle innta regjeringskontorene etter valget - du skulle hanskes med SV som ikke er riktig så opptatt av veier. Eller MDG som knapt vil la oss ta bil eller fly.

Seilende gjennom fylket vil du se en ganske spennende utvikling her nå. Det skapes tusenvis av nye jobber fordi vi har det som utlandet etterspør for å kutte klimautslipp. 1500 jobber skal skapes ved Norges første og største batterifabrikk i Mo i Rana. 300 nye jobber kan skapes i Brønnøysund knyttet til sjømatnæringa. I Narvik er det anslått 500 nye jobber for å produsere brenceslsceller for hydrogen. Og i Glomfjord skal det produseres hydrogen til drift av Vestfjordfergene. På Andøya vil det skapes minimum 300 nye jobber i romindustrien. Vi er rike på ressurser og kompetanse som verden etterspør.

Men det er også noen ting du bør unngå på din reise. Dersom du tar deg turer på land ville jeg vært forsiktig med å ta ferge til små øysamfunn langs kysten. Du kan heller se de fra dekk. For det er dessverre det rene fergekaos. Og du vet kanskje ikke om dette, men det er faktisk ditt eget Senterparti, og det partiet du ønsker å regjere samme med, som har ansvaret for ferger i Nordland. Ja ansvaret ligger på fylkesnivå og hos vår rødgrønne fylkesregjering.

Nordland Fylkeskommune har best økonomi av alle fylkene. Likevel har ditt parti sammen med AP lagt ned masse båt- og fergetilbud som går ut til de minste kystsamfunnene. Likevel har de skrudd opp prisene til høyest i landet. Forstå det den som vil. I tillegg er det i små kommuner som Saltdal slik, at de nå legger ned en klasse for yrkesfag selv om det lokale næringslivet skriker etter kompetansen elevene får der. Jeg tror det er dette du pleier å kalle for sentralisering: Folk i små lokalsamfunn som ser seg nødt til å flytte til sentrale strøk grunnet politiske avgjørelser, selv om de ville ønsket noe annet. Hvis du gjør et stopp i Bodø, så fint om du kunne snakket dine partikollegaer i Nordland om dette, dersom du også syns det høres galt ut. Eller er dette bare forsmaken på et eventuelt Senterparti i regjering?

Og slå gjerne også av en prat med de som jobber om bord i reketrålerne som ligger vei kai i Bodø. Da vil de kunne fortelle deg at den samme handelsavtalen som du var så kritisk til, mellom Norge og Storbritannia, er et være eller ikke for dem. Uten den gode markedsadgangen for sjømat, ville båten dras på land, og de selv meldt seg til NAV.

Jeg håper denne reiseguiden kan hjelpe deg å forstå hvorfor det bor folk langs leia når du på behørig av stand seiler forbi de fleste små og store samfunn i Nordland. Vi deler, og setter pris på, din velvilje overfor distriktene - men den må være basert på det virkelige liv og virkeligheten her i nord. Ha en god reise.





Bård Ludvig Thorheim,

Høyres 1. kandidat til Stortinget fra Nordland