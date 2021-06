Folket vil ha Petter på skjæret

Debatt

Roar Berg-Hansen fyrer av mange Dass-innlegg for tiden. Hans argumenter er stort sett de samme som man finner hos Kåre Hansen, men antipatien for Petter er et bittelite knepp ned. Det gir håp. Brønnøyværingen Ronny Spaans har grundig belyst det problematiske med Kåre Hansens argumentasjon, og det blir for omfattende å gå inn på dette her, men Spaans gir etter min mening en balansert og god framstilling av den historiske Petter Dass.

Men uansett, den historiske Dass er neppe utgangspunktet for kunstnerne som startet dette prosjektet for 120 år siden. Her var det nok den myteomspunne presten fra nord og alle de fantastiske anekdotene som trigget. Så når det gjelder selve monumentet tror jeg det er klokt å legge bort krav om fakta og gi seg hen til leken.

Ellers kan jeg garantere Berg Hansen at jeg ikke har sittet stille under prosessen. Å sikre flertall for et monument med en hvit middelaldrende patriark, med holdninger fra 1700- tallet, er knallhardt arbeid! Men i spaltene følger jeg Warholm-trener Leif Olav Alnes´visdomsord: Det er bedre med godt gjort enn godt sagt.

Til slutt kan jeg berolige Berg-Hansen at jeg hverken er beruset av støtte eller gnir meg i hendene. Derimot kjenner jeg på takknemlighet. Jeg er takknemlig for at folket ville ha Petter, og at et folkevalgt styre av kompetente folk nå skal føre prosjektet trygt i havn.

Alf Knutsen