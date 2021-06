Verbal ørefik for Petter Dass-kritikk

Debatt

Jeg ser i BAs kommentarfelt at vår tidligere, vel respekterte prost Even Borch, har gitt meg en verbal ørefik for mine uttalelser om Petter Dass. Det må jeg tåle når jeg pirker i dikterprestens etablerte ettermæle og tankegods. For kirkens menn og kvinner, og noen litteraturkjennere, er dette ettermælet åpenbart kjært og verneverdig. Jeg får være glad for at jeg lever i en tid da gapestokken på kirkebakken er avskaffet. Ellers hadde jeg nok måttet stå der til spott og spe for mine "blasfemiske" uttalelser. Noens "disippel" har jeg for øvrig aldri vært, slik Borch antyder. Og for ordens skyld, den 18. august i år har Petter Dass vært død i 314 år, ikke over 400.

Borch roser førsteamanuensis Ronny Spaans ved Nord Universitet i Bodø for at han imøtegår meg. Spaans og jeg har imidlertid diskutert dette i andre fora enn avisspaltene, og vi er enige om en vesentlig ting: Hvordan vi konkluderer avhenger helt og holdent av hvilke kriterier hver enkelt av oss legger i Petter Dass´ vektskål. Det jeg synes er essensielt her er problemstillingen som noen Petter Dass-entusiaster kvier seg for å svare på: Er det riktig å bruke 2,35 millioner fylkeskommunale kroner på å reise nok en bauta av dikterpresten på Alstahaug? Det er brukt atskillige millioner på Petter Dass´ ettermæle allerede. Bare museet på Alstahaug kostet alene 70 millioner kroner. Er ikke det tilstrekkelig heder?

Min hensikt med innlegget var å rette fylkespolitikernes oppmerksomhet mot tilgjengelig forsknings-litteratur som en motvekt til den etablerte oppfatningen av Petter Dass.

Nå ser det ut som om Even Borch inntar samme skyttergrav som professor emeritus Nils Magne Knutsen ved Universitetet i Tromsø. Professoren var raskt ute og rettet siktet mot meg etter innlegget mitt i Avisa Nordland 3. juni. Sitt tyngste verbale skyts retter imidlertid også han mot historiker og forfatter Kåre Hansen, som han beskylder for å ha "en absurd logikk, og har produsert et sammensurium av fakta og sjikane gjennom 20 år". Nå er det faktisk slik at Kåre Hansens bøker og dokumentasjon har fått stor anerkjennelse også i universitets- og teologiske kretser. At professor emeritus Nils Magne Knutsen misliker det, legger han ikke skjul på. Kanskje ønsker han at hans bok "Petter Dass - prest - pedagog - humorist" skal være det dokument ettertiden skal omfavne?

Nils Magne Knutsen kritiserer Kåre Hansen blant mye annet for selektivt referat av Petter Dass´ omtale av samene i "Nordlands Trompet". Det er mulig jeg også har en absurd logikk, og konkluderer feil (i dårlig selskap som jeg tilsynelatende er). Men jeg synes det har begrenset verdi å skrive vakkert om samene over syv sider, hvis man bruker de to siste til å demonisere dem. Samtidens holdninger, som Knutsen refererer til, var selvfølgelig preget av kirkens syn. Samenes status og likeverd var langt bedre i norrøn tid, da begge befolkningsgruppene hadde en polyteistisk tro (flere guder). Men samene fikk raskt hedning-stempel da kristendommen fikk fotfeste. Og resten av den sørgelige historien kjenner vi.

Det vil være naivt å tro noe annet enn at Petter Dass brukte sin prekestol til "å svinge svøpen", tordne mot menigheten og trykke sognebarna ned i avmakt med djevel- og helvetesskremsler og formanende diktning. Og selvfølgelig evig fortapelse for de som ikke balanserte uten feilskjær på den smale sti. Som den konservative, lutherske prest han var, var dette en viktig del av tankegodset Petter Dass bar fram. Det religiøse domsaspektet stod sentralt i forkynnelsen. Nå kan det godt være at Petter Dass med sin kristne, ortodokse tro gjorde dette i hellig overbevisning om at slik verbal tukt var viktig for å redde sognebarna fra fortapelsen. Men alle disse trusler og formaninger fra prekestolen kunne neppe ha gjort hverdagen lettere for de engstelige i en fattig, hardt prøvet kystbefolkning. Dette var 150 til 200 år før Charles Darwin lanserte sin evolusjonsteori. Den opplyste verden hadde på det tidspunktet ennå ingen vitenskapelig forklaringsmodell og et reelt alternativ til kristendommens skapelsesberetning. Opplysningstiden var i sin gryende begynnelse, men Petter Dass var just ingen pådriver for den nye fornuftstenkningen.

Denne siden av Petter Dass´ karakter legger nok jeg større vekt på enn Ronny Spaans og Even Borch gjør. Men jeg får si meg fornøyd med at vår pensjonerte prost, som har et godt ankerfeste som en forsonende og omtenksom prest, nøyer seg med å gi et uskikkelig sognebarn en verbal ørefik. Smerten lindres imidlertid raskt når jeg med tilfredshet registrerer at også Borch synes det er råflott å bruke drøye to millioner skattekroner på enda en bauta av dikterpresten.

