Svar til Høyres kvinnenettverk for nedlegging av norsk jordbruk

Debatt

I Brønnøysunds Avis 19.5.21 gir Høyres kvinnenettverk v/ Margunn Ebbesen inntrykk av at bondeopprøret har gjort inntrykk på Høyre. Etter å ha lest innlegget, tror jeg det ikke stikker så dypt inn i sjelen til Høyres damer. Hele essensen i bondeopprøret 21 er at tallene som blir fremlagt ikke stemmer med den virkeligheten som brukes som grunnlag for jordbruksforhandlingene. Timeprisen for en bondes innsats er helt nede i 50 kroner pr. time, det er et snitt på 150 kr per time for bonden i landbruket.

En av de tingene som bondeopprøret har tatt opp er arbeidsmengden til den norske bonden, vi er altfor mange bønder som har gått i Listhaug-fella, som hadde full oppslutning fra Høyre vel å merke, med å satse enda hardere for å øke inntjeningen, øke kjøttproduksjonen, øke melkeproduksjonen. Dette for å få muligheten til å søke midler hos Innovasjon Norge og for å i det hele tatt komme i betraktning der. Som alle vet når du må øke produksjonen så blir det mere arbeid, flere timer på traktoren, flere timer i fjøset. Lengre arbeidsdager betyr mindre tid med våre fantastiske familier som sitter inne og venter på en utslitt bonde som skal ta kvelden. Dere vil ikke ta inn over dere at når timeprisen på de som skal reparere traktoren vår, når veterinæren setter opp honoraret, elektrikeren øker timeprisen, etter normal prisstigning i samfunnet, så er det mine 5,15 kr pr liter melk som fortsatt skal betale moroa. Dette må dere ta innover dere, hvis de ikke blir en synergi mellom dette, så kommer det til å stoppe opp av seg selv.

I innlegget til damene fra Høyre så sies det så flott: Dersom et gårdsbruk har potensialet og bonden ønsker å bli større skal det være mulighet for det og Høyre- damene skal være garantisten for det?

Dere har ikke forstått noen ting av det bondeopprøret har satt spikeren på, Høyres kvinnenettverk sin løsning til den norske bonden er: jobb mere, sats stort, jobb til du stuper, tjen like dårlig som du alltid har gjort! Skal dere satse på norsk landbruk må dere være villige til å diskutere den store forskjellen mellom utgift og inntekt, hvis dere ikke forstår det enkle at dette ikke kan fortsette, så får dere la være å åpne innleggene i avisa med kjære bonde!!

At dere sier dere er skuffet når jordbruket tok brudd i jordbruksforhandlingene, det skal dere få lov til å være, for det tilbudet som ble lagt frem fra en Høyre-ledet regjering var et skambud som legger opp til at for at bonden skal få tjene mere, så legges det til grunn i tilbudet at flere kommer til å slutte, slik at de som blir igjen får produsere mere, altså at bondekannibalismen skal fortsette.

Å være bonde er verdens beste yrke i mine øyne, men når politikerne ikke ønsker å verdsette den innsatsen som jeg som bonde gjør, så har jeg mange kvelder tenkt på når setter meg i godstolen for en pust, hvorfor er jeg en idiot som holder på med dette? Hvorfor skal jeg jobbe ræva av meg, ha det tøft økonomisk? Kjenne på at psyken får seg en knekk hver gang en forståsegpåer skriver innlegg i avisa vår om hvor bra det går med norsk landbruk og ikke vil ta realiteten innover seg, det lurer jeg fortsatt på her jeg sitter og skriver svar til Høyres kvinnenettverk!

Roy Helge Dahle

Bonde som lurer på hvor lenge jeg skal gidde å jobbe gratis

Lokallagsleder Sømna Senterparti