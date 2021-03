Landbasert oppdrett – på bekostning av nasjonalt viktig og truet natur

Debatt

Øyværinga! Brønnøyværinga! Det skjer noe på Toft! Nasjonalt viktig og truet natur skal ødelegges. Det fantastisk flotte tur- og naturområdet på Toftøya blir snart borte for alltid! Hvis planene for Toft næringspark blir realisert vil vi ikke lenger ha muligheten til å gå turer i urørt natur på Toftøya, og oppleve alt det fine som området har å by på. Ikke nok med det - reguleringsplanen som ligger ute på høring nå åpner opp for at 10 prosent av området kan bebygges til 44 meters høyde. Det betyr 6,5 fotballbaner, i en høyde som er høyere brua! I dag er Høgåsen det høyeste punktet på Toft. Det vil det ikke lenger være hvis folk ikke sier ifra nå! Et eller flere bygg med en slik høyde vil kunne sees på lang avstand - vi vet ikke hvor langt, for det har ikke Aquaculture Innovation AS sagt noe om i planforslaget sitt.

På Toftøya er det flott natur. Vi er vel mange som har hatt dette som et av våre viktigste og mest kjære turområder. Er vi villig til å ta det fra barna våre? Storstraumen er en fantastisk fiskeplass, vi får alltid fisk der. I Skutstøa er det fint å sette garn eller fiske med annen redskap, med gode muligheter for å få både kveite og annen fisk. På varme sommerdager er det fint å bade på Valen, og lete etter krabber og småflyndre. Ofte ser vi havørna når vi går turer der, både sommer og vinter. Det er fem naturtypelokaliteter i området. Fire av dem er nasjonalt viktige. Nasjonalt! I tillegg er området veldig viktig for fugl - det er nasjonalt viktig. Det er registrert 18 rødlistearter i området, 9 av dem er utrydningstrua. Eksempler er vipe, storspove, hettemåke, og forskjellige utrydningstrua sopp. Tenk så heldige og privilgerte vi er som har slike områder her ute i øyan. Nasjonalt viktig natur, men den kommer til å bli ødelagt for alltid hvis reguleringsplanen vedtas. Dette kan vi ikke godta!

I planforslaget hevder de at reguleringsplanen kan gi 150-250 arbeidsplasser. De har ikke vist noe regnestykke for dette. Det som vil være viktig for Brønnøy er ikke arbeidsplasser i anleggsperioden. Spørsmålet er hvor mange faste årsverk området vil gi når det er i drift. Svært mye av det som skjer i et fiskeoppdrett er automatisert og gjøres av en datamaskin.

Toft og Nordhus er et av de mest populære boligområdene i Brønnøy. Det jobbes stadig med å få folk til å flytte hit, og at de som har reist vekk for å studere skal komme tilbake. Tror du det vil bli et like flott område å bo med en så stor næringspark like ved? Vi tror ikke det vil være noe trekkplaster akkurat. Opprettelsen av BLÅ folkehøgskole er derimot en flott mulighet for Toft og kommunen, og det at det legges til rette for turister med nye rorbuer på Toft. Men et fiskeoppdrett på Toftøya vil ikke være noe som trekker turister. Turistene kommer for å se på vår unike natur og kulturen vår.

Det sies at lakseoppdrett flyttes på land for å gi miljøvennlig laks. Det blir ikke mye miljøvennlig laks når det bygges på bekostning av naturen. Attpåtil nasjonalt viktig, truet natur!

Reguleringsplanen ligger ute på høring nå, med frist 19. mars. Vi sender snart inn vårt innspill til kommunen. Det er akkurat nå vi har muligheten til å påvirke dette. Det er nå eller aldri. Jo fler som sier ifra, jo større sjanse er det for at politikerne våre skjønner hva vi er i ferd med å miste. Man trenger ikke å skrive mye, det viktigste er at man viser hva man mener. Bare en e-post med et par setninger, eller som viser at dere støtter andres høringsuttalelser, er nok! La oss ta vare på vårt unike Toft! Om ikke for vår egen del, så for barna våre!

Vi er ikke imot lakseoppdrett i Brønnøy, men vi mener at når så store natur- og friluftsverdier går tapt, så må en alternativ plassering i kommunen vurderes.

Cathrine S. Torjussen (forfatter)

Frøydis Johansen

Mary Helen Warholm

Asgjerd Bjørgum Ovesen

Vigdis Gundersen

Gunn Sæther

Lene Christin Sletholdt

Raymond Myrvang

Bjørn Helge Storøy

Rut Grande

Vibeke Ebbesen

Vigdis Olsen Smenes

Amanda Ebbesen

Ingeborg Kjærstad

Oddbjørn Elstad

Merethe Lorentzen Paulsen

Lise Lorentzen Paulsen

Jim-Ronny Lorentzen

Monika Therese Våg Lorentzen

Anita Moe

Svein Erik Moe

Eilif Raymond Reinholdsen

Kenneth Åsheim

Martina Kowalk

Linn Heidi K. Graven

Steffen Torjussen

Cecilie Torjussen

Thomas Nicolaisen

Tuva Saltermark

Synne Saltermark

Sandra Theting Aarstrand

Line Eid

Marianne Nielsen (Rødt)

Rune Andreas Brennvik (Rødt)

Mange spørsmål på informasjonsmøte Onsdag gjennomførte Aquaculture Innovasjon (AI) et informasjonsmøte på Teams og på havbrukssenteret om reguleringsplanen for Toft næringsområde.