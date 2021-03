Spare seg til fant?

Debatt

I desember ble budsjettet vedtatt av kommunestyret og det har som kjent ført til kutt i sykehjemsplasser. Under samme møte ble det vedtatt å kjøpe tjenester hos Helgeland rehabilitering for 1 million kr. Jeg ønsker å fremheve noen punkt fra sak 89/20 Helgeland rehabilitering- deltakelse i utviklingsprosjekt og tjenestekjøp for 2021 som ble behandlet under kommunestyremøte 04.11.2020.

«Brønnøy kommunes vurdering. Konsekvenser ved å forplikte oss til kjøp. Konsekvensene her handler i hovedsak om økonomi. Den økonomiske situasjonen i Brønnøy tilsier at dersom vi skal kjøpe noe eksternt i 2021 så må noe kuttes internt. Det er nærmest umulig å si noe om konsekvenser før vi vet mer om hvilke tjenester vi vil få eksternt ved et kjøp, og hvor det skal kuttes internt for å dekke dette inn i budsjett. Før vi kan vurdere konsekvensene trenger vi å få gjennomført utviklingsprosjektet for å se om dette er noe vi bør inngå avtale om. Et viktig spørsmål; hva får vi for pengene, og hva kan vi oppnå for samme sum ved satsing på egne tjenester?»(møteinnkalling kommunestyremøte 04.11.202, PS 89/20, s.70).

Ønsker kommunestyret å kutte i helse- og omsorg- nærmere bestemt bogruppe 4- før utviklingsprosjektet er gjennomført? Er dette i samsvar med innbyggernes interesser? Hva får vi for 1 million kr? Er det virkelig kun 1 million dette vil koste, eller vil denne millionen fortsette å vokse som følge av døgnpris for å ha pasienter der? Hva sier avtalen?

Videre står det ; «Dersom helse får tilført midler for å øke rehabiliteringsinnsatsen er det positivt. Vi kan ikke se at vi skal kunne kutte i egen rehabiliteringstjeneste for å kunne dekke inn kjøp. I tråd med Helse- og omsorgsplanen vet vi at vi allerede har for lite bemanning på ergoterapi, og vi har heller ikke fått økning i fysioterapiårsverk på tross av oppgaveforskyvningen som har fulgt med Samhandlingsreformen. Når det gjelder fysioterapi, er institusjonsbasert rehabilitering bare en liten del av de oppgavene vi dekker, og tjenesten vil bli svært sårbar dersom det skal reduseres i årsverk. Mye av det vi har oppnådd gjennom prosjektarbeid og samorganisering de siste årene vil vanskelig kunne videreføres dersom det kuttes i egen tjeneste.»(møteinnkalling kommunestyremøte 04.11.202, PS 89/20, s.70).

Samhandlingsreformen trådte i kraft 1.januar 2012. Administrasjonen og de ansatte har lagt ned stor innsats og ressurser for å innfri de kravene reformen stiller til kommunene. Personlig synes jeg at det er blitt utarbeidet gode tilbud og tjenester for de som trenger det og benytter seg av de. Kommunens ansatte, blant annet personalet på bogruppe 4 i samarbeid med fysioterapeutene, sykehjemslege og flere, har klart å rehabilitere mange pasienter og behovet for ekstern rehabilitering har vært liten.

For de som ikke vet hva bogruppe 4 er, så er det en bogruppe med korttidsplasser og KAD-senger. Hit kommer pasienter som har behov for opptrening, rehabilitering eller annen oppfølging for en kort periode. Det jobbes mye på tvers av ulike faggrupper for å kunne gi et samlet og helhetlig tilbud til pasientene. Fysioterapeuter, sykehjemslege og pleiepersonellet jobber tett for at pasientene skal få god oppfølging, behandling og opptrening. Parallelt med dette jobbes det i tett dialog med tjenestekontor, ergoterapeut og hjemmesykepleien for å planlegge og kunne tilrettelegge til pasientene skal tilbake til sine egne hjem. Det som er positivt med denne måten å jobbe på er at det er de samme fagpersonene følger pasientene over et lengre forløp, fra institusjon til hjemmet. For eksempel kan fysioterapeutene fortsette opptreningen og rehabilitering av pasienter de har hatt på sykehjemmet poliklinisk. Pasienten slipper da en ny person å forholde seg til, samtidig som en sikrer kontinuitet i behandlingen.

Ulike faggrupper som tjenestekontoret, hjemmesykepleien og hjemmerehabilitering kan møte pasienten personlig før hjemreise og sammen med pasienten planlegge hva som trengs av tjenester og tilbud i hjemmet. Overgangen fra et sykehjemsopphold til hjemmet blir da mer skånsomt og kan forhindre reinnleggelser. Tett samarbeid og dialog faggruppene i mellom, faste møtepunkt og ikke minst dialog og involvering av pasient er viktig for et godt pasientforløp og kontinuitet. Det samme helhetlige tilbudet vil en nok neppe kunne gi med en ekstern aktør.

Som følge av kutt innenfor helse og omsorg fører dette som sagt til nedleggelse/flytting av bogruppe 4. Personell på sykehjemmet må omorganiseres. Alt som er opparbeidet må innføres og innarbeides på nytt. Hva med kommunens beboere som har behov for sykehjemsplass? Er hjemmesykepleien rustet for å ta seg av ytterligere brukere? Hva skjer med pasientene som er utskrivningsklare fra sykehus? Har vi rom klare til å ta de imot? Vil kommunen klarer å gi samme gode tjeneste? Hva står det i avtalen med Helgeland rehabilitering? Har de senger klare til å ta i mot Olga med hoftebrudd 1. påskedag? Eller Per som har behov for opptrening etter behandling for lungebetennelse 4. juledag? Eller vil vi oppleve at døgnmulktene ruller inn fra sykehuset eller at pasientene må bo på korridorer og fellesbad på sykehjemmet? Vil vi klare å yte forsvarlige tjenester til våre eldre? Skal vi hjelpe Sømna med å berge arbeidsplasser, samtidig som vi skal nedbemanne og omorganisere våre egne? Og hvor mye sparer vi egentlig på denne nedleggelsen av sykehjemsplasser? Det er ikke gjort over natten selv om vedtaket gjelder fra 01.01.2021. Her er det mange spørsmål som jeg opplever ikke er blitt drøftet.

For ordens skyld må det nevnes at jeg er ansatt i Brønnøy kommune og jobber på bogruppe 4.





Synnøve Øverås Dalen,

Kommunestyrerepresentant Brønnøy SP