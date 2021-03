Tilflytting til Sør-Helgeland – mikrohus og fleksible arbeidsordninger

Debatt

Vinden har snudd i retning tilflytting til distriktene på grunn av en kombinasjon av koronasituasjonen og høye boligpriser i storbyene. Nå gjelder det å smi mens jernet er varmt sånn at flest mulig velger Sør-Helgeland som sitt nye bosted.

Som Christian Torset påpekte i et debattinnlegg i Brønnøysunds Avis 17.02.21, går folketallsutviklingen i feil retning i Nordland. I SSBs regionale befolkningsframskrivinger estimeres det at det vil være 3,6% færre innbyggere i Brønnøy kommune i 2050 enn i dag. Blant omkringliggende kommuner skiller Vevelstad seg positivt ut, med en forventet befolkningsvekst på 6,5%. I samtlige øvrige kommuner antas det at befolkningstallet går ned i løpet av de neste 30 årene – i Bindal kommune med hele 16,3%. Dette til tross for at befolkningen på landsbasis er forventet å vokse til over 6 millioner i samme periode.

Tallene over representerer SSBs hovedalternativer. Lavalternativet for Brønnøy kommune er langt dystrere (-13,3%), mens høyalternativet gir grunn til håp (+6,2%.). For at høyalternativet skal kunne bli en realitet, kreves det satsning lokalt, både politisk og fra næringslivet.

Koronasituasjonen har tvunget oss til å tenke alternativt, og flere har fått testet konseptet hjemmekontor det siste året. Vi har erfart at fysisk oppmøte ikke alltid er nødvendig og at mye kan gjøres hjemmefra. I blant vel så bra og effektivt. Derfor antas det at mange arbeidsplasser vil videreføre løsningen med hjemmekontor selv etter at pandemien er over – i alle fall deler av tiden. Samtidig vet man at det å bo i storbyer og i tettbefolkede strøk er forbundet med større smittefare hva gjelder korona. Som en konsekvens er restriksjonene i slike områder ofte mer inngripende.

Derfor er det ikke rart at vi ser økt interesse for å bo utenfor storbyen og en tendens til å melde flytting til hytta. Vi er altså i en situasjon hvor flere vurderer muligheten for å bytte bosted. Hvorfor ikke fremme Sør-Helgeland mer aktivt som et attraktiv område å flytte til?

Parallelt med at flere vurderer å flytte til distriktene på grunn av korona, ser vi økt interesse for alternative boformer. Mange har fått øynene opp for mikrohus. Det er flere grunner til at dette er et konsept som appellerer, og økonomi er åpenbart en av dem. En knøttliten leilighet i storbyen kan koste flere millioner. Selv med gunstige lånebetingelser, som førstehjemslån, blir terskelen for å komme inn på boligmarkedet for høy for mange. Å kunne plassere et langt billigere mikrohus på eid eller leid tomt, som oftest litt utenfor allfarvei, fremstår derfor som et attraktivt alternativ.

Plan- og bygningsloven inneholder ingen klare føringer for mikrohus, og kommunene spiller derfor en viktig rolle når de tolker regelverket. Her er det mye å vinne på å gjøre det enklest mulig for dem som ønsker å bygge smått. Selbu kommune med sin satsing Selbu Vekst er et godt eksempel. Trøndelagskommunen har flere tiltak for å tilrettelegge for økt tilflytting, og utskilling av mindre og billigere tomter tilpasset mikrohus er et av dem. Det kan gjøre at Selbu skiller seg positivt ut blant nærliggende kommuner på denne fronten, inkludert Trondheim. Prosjektet på Lovund, hvor de har bygget en klynge med 13 småhus på 33 kvm, kan også brukes som kilde til inspirasjon. Det viser mulighetene som finnes for å tiltrekke flere til regionen vår.

Vi ser altså to parallelle tendenser som kan og bør utnyttes for å sikre økt tilstrømning. Nå må politikere og næringsliv jobbe sammen for å gjøre det enkelt og attraktivt å velge akkurat Sør-Helgeland. Hva med å etablere en organisasjon som tilsvarer Selbu Vekst? Uansett burde det satses for å bli en foregangsregion hva gjelder mikrohus og fleksible arbeidsordninger.

Spiller vi kortene godt nå, kan vi sørge for et folketall som overgår selv SSBs høyalternativ hva gjelder forventet befolkningstall for tida fremover.





Lene Andersen,

Skauning som vurderer å flytte til Brønnøysund