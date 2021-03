Industriplanene på Toft er ikke framtidsrettet

Debatt

Aquaculture Innovation AS vil etablere seg like sør for tettstedet Toft, og totalt 860 dekar med både sjø- og landareal kan bli ofret dersom de får det som de vil. Brønnøysund har pussig nok avsatt området i sin egen kommuneplan, til tross for at konsekvensutredningen også den gang visste store negative følger for naturmangfold, friluftsliv og landskap.

Dette er et helt unikt område, bynært som få, og med en rekke rødlistearter både på bakken og i lufta. Det er flere grunner til at denne utbyggingen aldri må bli virkelighet. Her er naturverdiene rett og slett for store. Da tenker jeg ikke bare tradisjonelt på antallet arter på rødlista, som området har mange av. Jeg tenker først og fremst på de to FN-rapportene om klimakrisen og naturkrisen, dokumentert av FNs klimapanel (IPCC) og FNs naturpanel (IPBES). Naturkrisen er minst like alvorlig som klimakrisen og skyldes vårt enorme forbruk av natur, med eller uten arter på rødlistene. I denne forbindelsen er alle naturtyper like viktige, - å beholde alle typer natur er det beste bidrag vi har, for å hindre klimakrisen. Dette året har FN til og med erklært starten på 10 år med natur-restaurering, som vil bli det aller beste tiltaket mot den kommende klimakrise. Denne planen på Toft vil gi et stort bidrag til det motsatte, og må aldri finne sted.

Men det er mer som taler mot at dette natur-området blir ødelagt.

Naturvernforbundet har lang erfaring med å engasjere seg i slike utbyggingsplaner, for å forsøke å stanse dem som på en eller annen måte vil ødelegge naturen. Vår erfaring er at det ikke bare er natur som blir skadelidende. Når der dreier seg om planer som vil ødelegge slike nærområder som på Toft, oppstår det en kraftig polarisering i befolkningen, som påvirker miljøet og skaper store motsetninger. Som regel kommer det av at utbygger er en sterk og viktig aktør i nærmiljøet, mens de som er imot ikke tør å si ifra. Noe som kan ha forskjellige grunner. Tidligere var det "økonomisk vekst og økt velferd" (les: økt forbruk) som var utbyggers argument. Når vi nå ser klimakrisen i hvitøyet, er dette blitt redusert til "næringsutvikling og det grønne skiftet". Arbeidsplasser er alltid et gangbart argument, i hvert fall hvis arbeidsledigheten er stor, og at ikke utbygger bare er ute etter å vokse seg større. Denne polariseringen skaper ondt blod i befolkningen, fører til gjensidig mistro, mobbing og ikke minst; det går ut over barn og unge. I mange tilfeller vi har observert velger folk ganske enkelt å flytte. Dette ser vi som et like stort miljøproblem, som det som oppstår i naturen.

En rekke fiskeriministre har proklamert økning i produksjon av oppdrettsfisk, uten at den store økningen har funnet sted. For å nå markedene med fersk laks, sendes det nå med fly til Asia, med et prispåslag på 20 kroner pr. kilo for frakta. Dette er jo for å si det mildt; helt borti natta med hensyn til klima. Det har ført til at laks nå produseres flere steder i verden, like i nærheten av markedene. Selv Sveits har startet, og det produseres laks i flere land i Asia, der andre fiskearter har vært produsert i oppdrett i årevis. Dette vil komme til å utkonkurrere norsk laks, noe flere i bransjen har advart mot. Jeg er ingen økonom, men ser klart at en storsatsing som den på Toft slett ikke er fremtidsrettet, men kan bli et tapsprosjekt i norsk oppdrettsnærings solnedgang.





Bjørn Økern

Fylkesleder i Nordland

Naturvernforbundet