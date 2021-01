Debatt

Like før jul var jeg i en butikk og sto på to meters avstand slik man skal. I dette tilfelle bak en forelder med et barn i 6-7-årsalderen. Barnet minnet sin forelder på noe som for meg hørtes ut som en avtale de hadde inngått, men forelderen mente at det ikke var det de hadde blitt enige om. Og i hvert fall ikke akkurat da, siden de hadde så dårlig tid. Hva innholdet var i den avtalen, vet jeg ingenting om. Men avslutningen på diskusjonen kjente jeg veldig godt igjen. «Slutt å være så obsternasig».

Om jeg hadde fått en femmer for hver gang jeg ble kalt obsternasig som barn og ungdom, så hadde jeg sittet meget godt økonomisk i det nå som jeg er i førtiåra. Fordi jeg er fremdeles obsternasig, men ingen kaller meg det lengre fordi jeg er voksen. Barn vet ikke hva det vil si å være obsternasig. Ei heller vet de hva det betyr, annet enn at det er et ord som blir brukt til irettesettelse. Jeg har ikke barn selv, men det utelukker ikke at jeg ikke har forståelse for foreldres fortvilelse når barna slår seg vrange i butikken, eller på fly for den saks skyld. Det er noe alle med livserfaring og empati skal forstå.

Jeg skulle en gang reise med fly fra Oslo til Trondheim. Jeg hadde sete helt bakerst i flyet. Ved siden av meg satt en veldig ung, rimelig nybakt mamma. Babyen var kanskje 7–8 md. Babyen gjorde som babyer ofte gjør. Hylte fra fulle lunger. Jeg ble vitne til at voksne mennesker snudde seg med olme blikk til denne unge mammaen som reiste alene med babyen sin. Mammaen ble mer og mer stressa, og babyen hylte høyere. På denne tiden jobbet jeg som studiofotograf i Oslo, og traff utallige barn i alle aldre, hver eneste dag. Da lærer man seg noen triks. Og det beste trikset jeg hadde, lå i veska mi. En prompemaskin. En liten boks med åtte forskjellige knapper, som ga åtte forskjellige prompelyder. Ved å ha den prompeboksen i veska, satte den meg jo i forskjellige situasjoner da jeg skulle finne lommeboka på butikken f.eks., men det er en annen historie. Jeg smilte til den unge moren så beroligende som jeg kunne, fant fram prompeboksen fra veska, og ga den til babyen. Og stille ble det. På babyen i hvert fall. Jeg så at mammaen trakk et lettelsens sukk. Folk snudde seg forvirret rundt på flyet av andre årsaker på dette tidspunktet. Babyen roet seg, mammaen roet seg, og det var øyeblikket da jeg donerte prompeboksen til noen som trengte den mer enn meg.

Jeg vil adressere ordet obsternasig. Mitt minne av ordet fra jeg var barn og ungdom, er negativt. Min følelse rundt ordet som voksen, er det stikk motsatte. Ifølge ordboken brukes obsternasig eller obsternasig om en stri eller egensindig person. En som er litt tverr. Ordet stammer fra det latinske obstinatus av obstinare som betyr «å være sta» Ja, jeg er sta som juling. Men det har gitt resultater. Men jeg har også lært at man kommer godt ut av det med å si unnskyld når man har trukket obsternasigheten for langt. Fra jeg startet på skolen som 7 åring, ble jeg svært ofte kalt obsternasig. Jeg visste ikke hva det betød. Jeg visste bare at det ikke var noe positivt i måten det ble sagt på. Jeg havnet ofte på gangen når jeg var det som ble kalt obsternasig. Etterhvert måtte jeg gå i ukentlige møter med rektor, fordi jeg var obsternasig. Da skulle jeg bare sitte der en time og ikke være obsternasig. Det innebar gjerne at jeg ikke si noe som helst. Jeg skulle ikke forklare hva som hadde skjedd, ei heller fortelle hvorfor jeg hadde reagert som jeg gjorde, på hva enn som hadde skjedd. Og ting skjer i barne- og ungdomsskolen. Både i det åpne og det skjulte.

I retroperspektiv ser jeg jo at mye av utfordringene ble skapt av at jeg var så fordømt ærlig. Jeg hadde kommet bedre utav det om jeg hadde holdt hodet lavt og lystret autoritet, men det lå ikke i min natur. Hva er det som har formet meg til det mennesket jeg er? De som lærte meg empati, nestekjærlighet og det å kjempe mot urettferd? Eller er det de som med påtatt autoritet og feiltolket pedagogikk som til stadighet fortalte meg at jeg var obsternasig? Feilslått pedagogikk hos dem som kjørte autoritær linje på meg. Jeg takker dere. Det har gjort meg så inn i hampen sta at jeg får til alt jeg vil. Til de som så meg for den jeg er.

Jeg takker dere. Jeg har blitt et empatisk og rettferdig menneske, dog fremdeles obsternasig.

Hanne Pernille Andersen