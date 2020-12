Brønnøysund; Turistsesongen 2021 kommer snart!

Debatt

Kun en måned igjen av annerledesåret 2020. Og- om det går an å planlegge neste år- er det noen som prøver seg på det, forhåpentligvis. Som kun å være tilskuer til det meste,så har jeg fått god tid til å reflektere. Og forhåpentligvis komme med gode innspill. Godt ment iallfall!

Turistsesongen 2020 ble omgjort fra å være nederlagsdømt til å bli en suksess for vårt område. Og Vega ble den store vinneren med stor tilstrømning. Takket være deres gode samarbeid aktørene seg i mellom, med kommunen på godt lag, leverte de varene til tilreisende. Mange forskjellige tilbud har nok blitt til god omtale for de som tok veien til Vega. Vegatrappa, verdensarvsenteret, Vega challenge, gårdsbutikk, Himmelblå, små kafeer mm.

Hva så med regionsenteret vårt, Brønnøysund? Det har vært rapportert om gode besøk fra de fleste på overnatting og bespisning. Men hva har så byen å by på av aktiviteter utenom å gå seg en tur, spise/drikke og de attraksjoner som er utenfor sentrum (Torghatten, Toft, Nevernes bl.a)? Vi har fått et flott parkanlegg i sommer på lille Brønnøya. Og vi har flotte bynære turområder i Svarthopen og Klubben. Her deles det ut gratis turkart til interesserte turgåere. Så er spørsmålet mitt; blir det lagt igjen penger lokalt av dette?

Hvilke tilbud burde/kunne vi hatt som kunne generere litt penger inn, og kanskje arbeidsplasser? Får de det til på Vega, bør vi vel kunne få til litt i byen og? (look to Vega!) I den tiden jeg drev Lokalmatbutikken fikk jeg ofte forespørsel fra overnattende turister (hotell, båt, bobil) om hva jeg kunne anbefale av aktiviteter i byen. Og ofte ble det et beskjemmende og kort svar. Vi har ikke mye av aktiviteter i selve byen bortsett fra å spise, drikke og gå tur.

Er dette noe man kan gjøre noe med? Og er det mulig allerede til 2021? Jeg mener ja. Det er ikke i stor målestokk,- men mange små og forskjellige aktiviteter/tilbud kan gjøre byen om fra kjedelig til mangfoldig for tilreisende og fastboende. Forslagene jeg har, er ikke tatt opp med noen av eierne av hus, eller drivere av lag/forening. Så jeg håper ingen blir fornærmet, det er godt ment!

Telegrafbygget Midt i byen har vi kanskje byens vakreste bygg,- som står tomt. Hva om man fylte opp det med salgsutstilling for lokale kunstnere og håndverkere? Vi har dyktige både male- og fotokunstnere. Kanskje utsalg for HIAS og Horn skinn m.fl i samme bygget. Og det er plass for å kunne ha utemusikanter.

Tørrfiskbrygga Hva med et samarbeid mellom Kystlaget, Husflidslaget og Historielaget? Et godt og ekte kystmiljø.

Gamle Brannstasjonen Et samarbeid med Amcarklubben som kan vise fram og kjøre en tur med våre gamle brannbiler.

Sjøsportklubben Tur-tilbud innenfor de tilgjengelige farkoster.

Seilgutta på Gårdsøya Seilturer i skjærgården

Felles for de nevnte lag/foreninger, er at flere av de har hatt bortfall av økonomisk innkomme i disse koronatider. Kanskje dette kan kompensere for noe? Kreativitet kan gjøre susen!

Guidede turer Med gode og kunnskapsrike lokale guider kan det gjøres til en stor opplevelse. Noen av turene kan være av kort varighet, andre kanskje heldagsopplevelse. Dette er en aktivitet som lokale initiativtakere bør sette seg i førersetet for, og gjøre business av. God kvalitet på turene er påkrevd. Gode og engasjerte guider med fortellerglede kan gjøre hele turen til et høydepunkt. En dårlig og lite engasjert guide kan ødelegge en god tur.

Tur til «de sju høyder» i byen. Her kan man formidle både by- og krigshistorie. Og man kan få se nesten hele resten av regionen uten de store anstrengelsene. (noe tilrettelegging med skogsrydding på enkelte av høydene har gjort opplevelsen enda bedre for å få utsikt)

Sykkeltur via ferja MF Torget til Torgnesøyan

Sykkeltur til Skarsåsen festningssanlegg

Sykkeltur via Skarsåsen/Skåren over Tilremsskaret. Mosaksla naturreservat, Tilrem med Urterariet, St. Knutskirkeruinene. Og kanskje runde av turen etter besøk på det lille og private museet til Mosheim Camping.

Av andre ting som burde/kunne vært gjort noe med på lengre sikt, er;

Frøkenosen, byens perle. Når skal vi oppdage den og gjøre den til det den egentlig er? En perle midt i byen. Kanskje litt mer parkpreg langs fjæra, fontene eller annet?

Torgartunet/Torgarstø museum. Historielaget fikk «Salhushuset», og det ble flyttet til Torget i 1983. Her er det i tillegg bygd et stornaust, samt enda et hus for oppbevaring av historiske ting & tang. Mange dugnadstimer har vært lagt ned, men det har vel vært mindre aktivitet de siste årene. Dette er et anlegg som fortjener å bli vist fram. Spesielt nå når det skjer så mye annet positivt rundt Torghatten (gårdsbutikk, kafe, utbyggingsplaner, restaurant og overnatting). Kanskje Helgeland Museum burde vært koblet på her?

Dette var oppriktige godt mente innspill fra meg. Ikke de store aktivitetene, men en positiv opplevelse totalt. Det som er listet opp for muligheter 2021, er det knyttet minimale kostnader til. Det kreves mer gjennomføringsevne og – vilje. Noen bør kunne se mulighetene her, og så må man sette seg ned og snakke sammen. «Noen» er mange ganger at vi venter på noen andre som skal gjøre det. Men det kan like godt være deg!

For noen år siden hadde NSB reklame for Bodø (for å få oss til å reise mer med tog). De hadde 8 «gode grunner» for å reise til Bodø. Jeg husker spesielt 3 av disse:

Flymuseet (flott attraksjon) Kafeer/restauranter (det har vel alle byer?) Du kan reise til Lofoten (kom deg vekk fra Bodø, fortalte det meg!)

Jeg håper noen ser mulighetene! Ellers kan Brønnøysund bli likedan som i NSB-reklamen. Noe av det beste vi kan tilby av aktiviteter er å reise til Vega! (og de leverer) Lykke til!

Engasjert og optimistisk hilsen fra

Johnny W Lorentzen