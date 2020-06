Gjøkungen Rana løfter sitt hode

Debatt

332 ansatte ved sykehuset i Mo i Rana har undertegnet et omfattende skriv som stiller seg svært kritisk til Helse Nord-styrets oppnevning av tre styremedlemmer i Helgelandssykehuset: Henriette Hanssen, Hege Harboe-Sjåvik og Andrine Solli Oppegaard.

Jeg skjønner det så inderlig godt: de fikk ikke den maten de hadde forventet; og nå sitter de med skuffede nebb. Klart de er forbitret; noen har stjælt maten deres, den som de av naturens lov og orden har krav på.

332 gjøkunger fra Ranasykehuset ligger i reirene med bredåpne nebb og skriker og krever mer mat. De ynker seg så sårt, for andre medkyllinger i reiret har fått noe de selv skulle ha hatt; denne gang menneskekjøtt fra Sør-Helgeland. Evolusjonens lover har alltid tilsagt at dette er deres fulle rett, noe de har krav på.

Det de vil ha på menyen er tre sprell levende kyllinger fra Sør- Helgeland: tre nyinnvalgte representanter til styret i Helgelandssykehuset fra Sør- Helgeland, noe som nå fremstår som den nydeligste delikatesse for gjøkungene.

Gjøkungene kjennetegnes som kjent ved at de ikke er smålåtne ved matbordet eller feinschmeckere, men at det er deres naturlige rett å utkonkurrere sine medsøsken i reiret. Derfor velger de selvsagt ut andre fugler fra fellesskapet som ikke er like storvoksne som seg selv som vertskap for seg og sine. Fellesskapets oppgave er for dem å være foringsautomater for deres allerede velfylte fuglemager. De har ingen plikt til å se til at andre lever og har det godt, snarere tvert imot; det er seg selv og sitt det dreier seg om.

En gjøkunge har ingen retningslinjer eller moral når det gjelder å opptre i matfatet; han følger sitt naturlige instinkt etter mat og utmanøvrerer konkurrenter så hurtig som mulig. Det viktigste for han er at han får all den mat han selv ønsker, og at han skal fødes av fellesskapet, at fellesskapet skal underkaste seg dem og sørge for hans tarv. Dette er gjøkungens lov.

Hvis vi skulle overføre naturens lov til menneskenes lov når det gjelder det ovennevnte, ville naturens lov i det lande løp komme sørgelig til kort. Det er ikke lenger slik i et demokrati at rå makt og hensynsløshet skal bestemme hvor skapet skal stå.

Jeg trodde virkelig at filibustertaktikk og skinndemokratisk diskusjon var en saga blott, men her ser vi det virkelig i fri dressur fra Rana. Heia dere 332 filibustere; stå på, snart er seieren deres.

I folketroen er gjøken lykkebringende, men hvem bringer gjøken lykke til når han ko- koer i fra Rana?

Kjell Oterholm

Brønnøysund

Helse Nord-sjefen: – Ikke aktuelt å bytte ut i styret Det er ikke aktuelt å bytte ut medlemmer i Helgelandssykehusets styre, fastslår Helse Nords styreleder Renate Larsen, som har tiltro til at eventuelle rollekonflikter vil bli håndtert på en god måte.

Får mistillit fra 333 ansatte i Rana: – Jeg har en helt annen rolle nå Å sitte i styret er en helt annen rolle enn å være ordfører, konstaterer Andrine Solli Oppegaard, etter den massive kritikken fra 333 ansatte ved sykehuset i Mo i Rana.

– Helgeland lever i to forskjellige verdener Nyvalgt styremedlem i Helgelandssykehuset, Henriette Hanssen, ser en utfordring i at regionen ser ut til å leve i «to forskjellige verdener».