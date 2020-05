Til deg som ga gass i Storgata

Debatt

Det gikk et gisp over uteserveringen. Også inne på Goma snudde folk seg. Folk strakte hals for å se bedre. Jeg ser at et par biler står stille utenfor, og også jeg reiser meg for å se. Det går egentlig litt kaldt nedover ryggen, og jeg frykter det verste.

Heldigvis blir jeg ikke vitne til at noen ligger skadd i gata. Heldigvis gikk det bra. Jeg forstår på de som så det at et barn hadde gått rett ut i veien. Heldigvis stanset bilene, og det gikk bra.

Hvorfor tar jeg opp dette?

Jo, dette er til deg, bilfører, som knappe ti minutter senere ga gass og passerte samme sted, de samme parkerte bilene som enkelt kan sperre for sikten, som kan skjule små barn som i sin uskyldighet kan gå rett ut i veien.

Kan du være så snill å ikke gjøre dette i fortsettelsen? I så fall, takk.

Simon Aldra, nettsjef BA