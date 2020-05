Debatt

Tusen takk til Knut Storøy som lot oss parkere ved huset hans på Toft fredag 22.mai.

Vi hadde parkert bilene ved Havbruksentret og skulle til å gå ombord i familiens fritidsbåt for å dra til hytta på Storøya. Båten hadde allerede kjørt tre i familien til hytta og kom til Toft for å hente resten av oss.

En mann kom ned til brygga og startet en enetale om at mye penger er brukt til opparbeidelsen av parkeringsplassene som kun et for de som har båtplass. Jeg svarte at dette har vi aldri hørt før, og min søster nevnte at ingen skilter viser at parkering ikke tillates. Vi fikk til svar at skilter skal komme.

Jeg tilbudte meg å flytte bilen og fikk spørsmål om hvor jeg skulle parkere. En kunne få inntrykk av at parkering på Toft ikke tillates overhodet.

Heldigvis kom Knut Storøy oss til unnsetning og begge bilene fikk stå der til vi kom tilbake fra en flott dagstur til Storøya.

Er det virkelig ingen parkeringsplasser på Toft tilgjengelig for allmennheten?

Hilsen Hanne Karijord

Stjørdal