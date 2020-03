Omorganisering rus- og psykiatritjenesten

Debatt

Under den nåværende Corona-epidemien som verden, Norge, Helgeland og Brønnøy er inne i, har rådmann Helge Thorsen fattet en beslutning - uten medvirkning etter Hovedavtalen (som må betegnes som arbeidslivets grunnlov)- helt på egenhånd - og uten de naturlige forutgående prosesser om at ROP (Rus og Psykiatritjenesten) overføres fra oppvekst til Helse og omsorg.

Norsk Sykepleierforbund har (skriftlig ) påpekt brudd på Hovedavtalen.

Dette er alvorlig og ikke en praksis fra arbeidsgiver NSF på noen måte stiller seg bak.

Vi registrerer også at ordfører Eilif Trælnes er kjent med, og stiller seg bak, avgjørelsen om å ikke følge Hovedavtalen, og vi registrerer med forundring at gruppelederne i kommunestyret synes å ikke være orientert underveis.

NSF har i løpet av de seneste dager registrert en løpende aktivitet med diverse leserinnlegg/aktivitet i Brønnøysunds Avis.

Man har spesielt merket seg tidligere/nåværende fagleder ved ROP sin mail til en rekke personer gjengitt i sin helhet i BA.

Her fremgår det : sitat "Vi har hatt en langvarig og grundig prosess der vi i ROP/Barne og familietjenesten har jobbet i ca 1 år for å forberede en omorganisering av tjenesten”.

Videre går det frem i BA sin fremstilling av saken at fagleder for ROP, kommunepsykologen og Sturla Ditlevsen har jobbet med denne omorganiseringen.

I Hovedavtalens formål legges det til grunn at de ansatte og deres organisasjoner skal involveres så tidlig som mulig, samt at tjenester av god kvalitet og tilpasset brukernes behov forutsetter gode prosesser med aktiv medvirkning.

Norsk Sykepleierforbund registrerer med forundring at ingen fagorganisasjoner, på noe tidspunkt har vært invitert inn i og deltatt i denne prosessen.

Dette er et klart brudd på Hovedavtalen.

Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid er et bredt felt. I likhet med øvrige helse og velferdstjenester til befolkningen er spennet stort, mellom forebyggende virksomhet, rask helsehjelp (psykisk og somatisk), akutt helsehjelp, arbeid blant barn og unge, mestring av resthelse samt ivaretakelse av de svakeste blant oss, for å nevne noe.

Nedbyggingen av sengeplasser og øvrig kapasitet i spesialisthelsetjenesten har foregått siden 1990-tallet i høy fart.

Dette har gitt kommunene nye oppgaver, tjenestespennet er stort og krever høy kompetanse.

Det krever en høy grad av samhandling, sømløse pasient-/brukerforløp og kompetent og tydelig ledelse.

Det krever politisk ledelse som både er på banen og på ballen, som sikrer at lovpålagte oppgaver løses innenfor forsvarlighetskravet.

Det krever at man er proaktiv og evaluerer både tjenestetilbud og organiseringsformer for å sikre at kartet stemmer med terrenget.

Norsk Sykepleierforbund har ytret bekymring, senest i februar 2020, vedrørende om Brønnøy kommune oppfyller forsvarlighetskravet i tjenesteytingen til blant annet personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse, som samlet eller hver for seg, gjør at de har et funksjonstap som medfører et kommunalt tjenestetilbud over tid - og hvordan tjenestetilbudet blir praktisert.

Tilsvarende bekymring gjelder for psykiske lidelser uavhengig av diagnose med funksjonstap som krever gode sømløse tjenestetilbud av høy kvalitet og sømløse samhandlingsformer som sikrer en forsvarlig behandling.

Etter vår oppfatning kreves det høy kompetanse, god ledelse og organisering, samhandling og tilgang til godt koordinerte tjenester- også utenfor "kontortid" for å oppfylle forsvarlighetskravet til de svakeste blant oss - og vår store bekymring er at vi per i dag ikke greier dette.

Dette er en gruppe medborgere som er særdeles utsatte og sårbare og har store hjelpebehov og behov for tilpassede arbeids- og aktivitetstiltak. Det vil derfor være på tide at man løfter opp også denne gruppen og fokuserer på innholdet i tjenestetilbudet og den kompetansen de blir tilbudt per i dag.

Når innholdet og kompetansebehovet i tjenestetilbudet er på plass, vil organisering og ledelse være naturlig å drøfte.

Norsk Sykepleierforbund vil oppfordre til at arbeidsgiver opptrer på en ryddig måte og følger spillereglene i arbeidslivet. Da kan vi sammen skape gode tjenestetilbud til våre innbyggere som er rustet for fremtiden.

Å ta beslutninger uten medvirkning samt å jobbe internt i ROP med omorganisering i 1 år uten medvirkning hører ikke hjemme i et trepartssamarbeid.

Brønnøysund 31.03 2020

Heidi Kristin Sæthre

Hovedtillitsvalgt

Norsk Sykepleierforbund