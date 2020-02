Kalkulator-Høyres feilberegninger

Debatt

Det er nesten vanskelig å tro at stortingsrepresentantene Jonny Finstad og Margunn Ebbesen fra Høyre mener alvor når de anklager Widerøe for å ikke levere samfunnsoppdraget. Det er betryggende at samferdselsminister Knut Arild Hareide uttalte til VG at Widerøe «leverer fullt ut på rutene vi har avtale om».

De to stortingsrepresentantene fra Høyre er mer opptatt av å forsvare dårlige beslutninger fattet av deres egen høyreregjering, enn de er opptatt befolkningen og næringslivet i nord. Det er rart, men tydeligvis viktig, å minne de to stortingsrepresentantene fra Høyre om hvor viktig kortbanenettet er for befolkningen her i Nord-Norge:

Både pasienter, næringsliv, forvaltning og reiselivet er alle helt avhengig av denne livsnerven i samfunnet vårt.

Vi nærmer oss påske, og det kan være greit å minne om at en av fjellvettreglene er "vend i tide, det er ingen skam å snu".

Stabile rammebetingelser

For oss er det viktig å stå opp for folk og næringsliv i nord. Widerøe leverer livsviktige tjenester i landsdelen, men er også en av de største bedriftene vi har i Nordland.

I vårt daglige virke som ordførere møter vi ofte på representanter fra næringslivet i våre kommuner. Alle forteller oss om hvor viktig det er med forutsigbarhet og stabile rammebetingelser. Vi vil derfor oppfordre Jonny Finstad og Margunn Ebbesen til å gå i dialog med bedrifter som Widerøe i stedet for å angripe dem gjennom mediene.

For Margunn Ebbesen og Jonny Finstad kan det virke som om det har vært viktigere å lytte til finanseliten i Oslo som ønsker seg skattekutt, enn å ha gode rammebetingelser for bedrifter som Widerøe. I takt med at de rikeste i Norge har fått skattekutt har avgiftene til Widerøe økt med 285 millioner fra 2016.

1.juni 2016 innførte høyreregjeringen passasjeravgiften. Passasjerene bidro i 2018 med i underkant av 2 milliarder til staten gjennom denne avgiften. Vi er ikke enige om alt i politikken, men det er rart at vi står alene i kampen for at næringslivet i nord skal prioriteres foran skattekutt til de finanstunge næringslivstoppene i sør.

Narvik er viktig for Nordland

Det er ingen tvil om at vi er avhengige av gode flyforbindelser mellom de ulike regionsentrene og fylkeshovedstaden. Da regjeringen la om rutene i den forrige anbudskonkurransen, svekket de tilbudet til folk i nord.

Det er faktisk blitt vesentlig vanskeligere å fly mellom Helgeland og Bodø nå enn det var før 2016. Det må vi gjøre noe med, vi vil derfor ha en aktiv dialog med fylkeskommunen som vil få overført ansvaret for de såkalte FOT-rutene fra og med 2022.

FOT-ruter er en ordning der staten går inn med en sum penger for å bidra til å drifte lønnsomme ruter. Disse rutene er avgjørende viktig for utviklinga av Nord-Norge.

Det at Widerøe nå foreslår å kutte all flygning mellom Narvik og Bodø, kan vi ikke akseptere. Vi vil derfor arbeide for at denne strekningen blir en FOT-rute. Det er ikke noe tvil om at Narvik er viktig for Nordland og for hele landsdelen. Da må det være gode flyforbindelser til og fra flyplassen på Evenes.

Kutt kraftig i avgiften

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll, har foreslått å sette flypassasjeravgiften til 10 kroner på alle flyruter under 320 kilometer og innenfor samme fylke.

Norge har nå den fjerde dyreste flypassasjeravgiften i Europa. Avgiften er direkte distriktsfiendtlig, og det er ingen grunn til at vi skal ligge på Europatoppen i dette.

Forslaget om å sette flypassasjeravgiften til 10 kroner for alle flyruter under 32 mil, tar utgangspunkt i at flyene må regnes som en del av distriktenes kollektivtilbud.

I dag er avgiften på over 76 kroner per passasjer for hver enkelt reise. Skal du eksempelvis reise mellom Bodø og Leknes i Lofoten, betaler du altså over 150 kroner i avgifter tur/retur.

Med fylkesrådsleder Tomas Norvolls forslag ville den samlede avgiften bli 20 kroner til sammen. Det vil være bra for folk og næringsliv i hele Nord-Norge!

Remi Solberg, ordfører Vestvågøy kommune

Andre Møller, ordfører Vega kommune

Ida Pinnerød, ordfører Bodø kommune

Geir Waage, ordfører Rana kommune

Rune Edvardsen, ordfører Narvik kommune