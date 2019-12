Skuffet over julepyntingen i Brønnøysund

Debatt

Julegranen i Brønnøysund er den tristeste jeg har sett. Det er skammelig at de kan la det stå slik, med noen skarve lyspærer i treet. Det er direkte stygt. Her er da både lysnett og andre muligheter til å gjøre det pent. Julegatene i byen er også triste. Jeg synes det er ille å komme hit å se i forhold til hva andre byer får til. Julegata fra Corner til Kred er forsåvidt grei, men så stopper det som om byen ikke var større. Riktignok er det noen kalde blå stjerner på Havnesenteret. Men så stopper det helt sørover mot meieriet. Her er da mye annet i denne byen som kan pyntes opp med lys, som brua over Frøkenosen. Hvis de vil ha folk til å komme innover til Brønnøysund for julehandel, så må de gjøre mer for å pynte opp og gjøre det hyggelig.

Anne Tøgersen