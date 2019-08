Ja til bedre samferdsel

Debatt

I programmet for Brønnøy Høyre har vi en rekke saker innen samferdsel;

* Utbedre Tosenveien

* Utbedre Nordhus-Torghatten

* Utbedre vei fra Laukholmen til brua

* Ferdigstille siste del av vei til Toftsundet

* Ferdigstille Mosheimsjøveien

* Bedre trafikksikkerheten ved Salhus skole og BBU

* Bygge rundkjøring ved innkjørsel Helgeland Kraft på Salhus

* Jobbe for økt trafikksikkerhet i Hamran (fra Mosheim Sag og ut til Skarsåsen kystfort)

Det er Nordland fylkeskommune som eier de fleste av disse veiene. Fylket sitter dermed på nøkkelen for bedre og tryggere samferdsel for Brønnøy. Ordføreren må jobbe målrettet opp mot fylkeskommunen for å få gjennomslag for våre veier. Helt konkret må ordfører være «på», i Høyre ser vi på dette som en svært viktig del av ordførerens arbeidsoppgaver.

I Høyre er vi usikre på hvordan ordføreren har jobbet opp mot fylket for å fremme Brønnøys interesser. Hva er gjort? Det er svært få spor å finne i nyhetsbildet.

Fra Høyres side har vi flere ganger påpekt hvor viktig Tosenveien er, se blogg fra februar i år. Vi gleder oss stort over at fylket skal bruke 90 millioner kroner på Tosenveien. Etter vår mening er dette en fin start, men ikke nok til at Tosenveien får en tilfredsstillende standard.

Brønnøy Høyre ser hvor viktig samferdsel er for kommunen. God samferdsel er viktig for økt sikkerhet og kortere reisetid, og vil stimulere næringsutviklingen. Viktigst av alt er imidlertid kortere reisetid til sykehus på Helgeland.

Etter vår mening er det jobbet for lite med å utvikle samferdselen i kommunen. Brønnøy har vært for usynlige for lenge, og dette ønsker Brønnøy Høyre å endre på. Vi er helt sikre på at utviklingen i Brønnøy i stor grad er avhengig av hvordan samferdselen utvikler seg.

Derfor; kommer Høyre i posisjon, så vil vi opprette en egen «samferdselskomité». Dette for å sikre en målrettet og systematisk jobbing med samferdsel, til det beste for næringsliv og innbyggere i Brønnøy!

Godt valg!

Tore Tveråmo, ordførerkandidat for Brønnøy Høyre

Ørjan Moe, 3. kandidat

Leif Morten Slotvik, 6. kandidat