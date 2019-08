Spørsmål til Senterpartiet

Debatt

Leder i Senterungdommen, Ada Arnstad, har besøkt Sømna. Ifølge BA har hun uttrykt full støtte til sine lokale partifeller for deres kamp for Sømna tannklinikk, mot sine egne partifeller i fylkestinget som stemte for nedleggelse. Til BA sier Arnstad at hun tror lokallaget i Sømna kan få fylket til å snu i denne saken.

Det er fint at Senterpartiets lokallag og Senterungdommen i Sømna står på for tannklinikken i kommunen. Men dessverre er det ennå ikke kommet noe tegn på at Senterpartiets fylkeslag med sikkerhet vil gå inn for å omgjøre det famøse nedleggingsvedtaket i fylkestinget. Både til Ada Arnstad og lokale SP-ere må det derfor sies at det hjelper lite å tro. Det som trengs er å vitre med sikkerhet. Hvilke garantier kan dere gi velgerne at en stemme for Senterpartiets fylkestingsliste er en stemme for å beholde Sømna tannklinikk?

Partiet Rødt var partiet i fylkestinget som kjempet med nebb og klør mot det elendige forslaget om ny tannklinikkstruktur, som fylkesråd for folkehelse, Aase Refsnes fra SV la fram. Rødt er fremdeles det eneste partiet velgerne fullt ut kan lite på når det gjelder å beholde tannklinikken i Vik.

Viktor Stein

leder for Rødt Sømna