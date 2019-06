Ikke bra - BA

Debatt

Brønnøysunds Avis har de siste dagene vært svært pågående for å få bekreftelse på sine konspirasjonsteorier om undertegnedes aktiviteter og roller.

Jeg har vært så imøtekommende jeg kan, men det synes ikke være nok for ansvarlig redaktør Matti Riesto og hans nyhetsredaktør Bård Pedersen.

I en time og tyve minutter svarte jeg på de spørsmål – og påstander – som Bård Pedersen hadde. Disse spørsmålene var ifølge Pedersen basert på sikre kilder om hva som har skjedd i styrerommet i SHMIL når jeg orienterte om en sak om biogass. Det Pedersen kom med, har ikke rot i virkeligheten. I allefall ikke min. Pedersen uttrykte skuffelse over at han hadde brukt over en time i møte med meg og ikke fått noen ting. Han hadde fått masse, men tydelig vis ikke det avisen ville ha.

Avisen er opptatt av åpenhet og hevder sin innsynsrett i alle saker, i alle kommunale styrer, råd og foretak. Kommunale som interkommunale.

Men når jeg orienterer om en sak som er kontraktsmessig bundet av fortrolighet, er det en forutsetning at styret som får denne orientering også respekterer denne fortroligheten. Brønnøysunds Avis mener de har krav på å få vite hva dette omtalte prosjektet går ut på.

Setter vi dette på hodet vil det være samme som å kreve å få vite hvem som er kilden som avisen viser til, og som BA er så opptatt å gå ærend for. I møtet med Pedersen spurte jeg derfor om hvem kilden er. Og svaret er oppsiktsvekkende: – Vi vet ikke hvem kilden er, sa Pedersen. BA går bare etter rykter. Det er altså nok til å forlange at tillitsvalgte og styremedlemmer skal bryte etiske retningslinjer for å tilfredsstille Riesto og Pedersen sine behov for å lage konspirasjonsteorier.

De faktiske forhold har de fått. Dersom denne kilden har noe å fare med, ville han eller hun kommet på banen og vist kortene. Hva er den egentlige grunnen til å tipse avisen? Og fra hvilket «miljø» kommer disse påstandene? Hvem er det BA går ærend for?

SHMIL har vært med på å finansiere forskningsrapporten «Mulighetsstudie om Biogass».

Denne rapporten er offentlig og ble lansert i fjor vår/sommer. BA viste ingen interesse for den, selv om de ble invitert til lanseringen.

Den er i sannhet en gave til de i næringslivet på Helgeland som har interesse og evne til å samarbeide om slike anlegg. Derfor har SHMIL i alle aviser på Helgeland bedt næringslivet om å ta utfordringen.

Med flere slike anlegg på Helgeland vil SHMIL, og dets eiere, spare både kostnader og miljø ved å levere til lokale prosessanlegg, i stedet får å kjøre dette til andre deler av landet.

Biogass er også en vare som det ikke er nok av. Den gjør transport og industri klimanøytrale, samtidig som at landbruket kan få tilbakeført manglende fosfor og nitrogen.

Altså, jo flere slike anlegg på Helgeland, dess bedre. Og ikke bare for SHMIL, men for næringsliv, landbruk og miljøet.

Avfallsindustrien er den raskest voksende industrien i Norge.

Den omsetter for 24 mrd og sysselsetter 12.000 mennesker. Det grønne skiftet er lønnsomt.

Det er viktig å la næringslivet få ta del i dette.

I dagens BA påstås på lederplass at jeg som styreleder i SHMIL skal ha jobbet med å utrede biogassanlegg for én kommune. Det er feil. Som styreleder i SHMIL har jeg vært med på å tilrettelegge for at næringslivet på Helgeland skal få faktagrunnlag for realisering for flere biogassanlegg. Redaktøren skriver også at jeg som ordførerkandidat hadde tjent på en åpnere linje. Ja til hvem? BA?, eller til styret? Videre påstås det at jeg som styreleder, som politiker, som kontorkollega med John Arne Warholm, at den ene av dem jobber for den andre, med noe Riesto ikke vet hva er, og at det ser ikke bra ut. Det er også feil. Jeg har som daglig leder i STAR kommunikasjon tatt et oppdrag for BNF.

På grunn av ønsker om selskapsbeskyttelse må enkelte ting holdes unna avisen, før det ser dagens lys. Derfor lager man erklæringer om taushet, for å beskytte gründere mot avisen.

Ta heller det problemet opp på redaksjonsmøtet, i stedet for å finne måter på å ta mannen og ikke ballen.

Mine fakta i saken er slik:

Jeg var styreleder i SHMIL fram til 10. mai i år.

Dette var en jobb med mye reising mellom møtene i fire selskaper.

Har ett forfall i disse selskapene på seks år.

Styrehonor i SHMIL IKS var 50.000 i 2016, 60.000 i 2017 og 62.000 i 2018. Ikke 70.000 som BA påstår.

Jeg er næringsdrivende og påtar meg oppdrag for andre selskap.

Brønnøy Næringsforum er ett av dem.

Avtaler om bistand er ofte belagt med taushetserklæring for å unngå eksponering.

Oppdragene kan være rådgiving og kartlegging for å få andre til å lykkes.

Jeg orienterte styret i SHMIL om dette oppdraget i januar og mars.

Orienteringen ble tatt til etterretning.

Med ønske om en åpen helg,

Stig Arve Høyvik