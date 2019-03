Debatt

Jeg viser til §2 i Brønnøy Havns vedtekter.

§ 2 Selskapsform og ansvarsforhold

1. Brønnøy Havn KF er opprettet som kommunalt foretak (KF) i medhold av

Lov av 25. september 1992, nr. 102 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) jfr. Lov av 29. Januar 1999, nr. 5 om endringer i kommuneloven m.m. (kommunalt og fylkeskommunalt foretak).

2. Foretaket er ikke eget rettsubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger Brønnøy kommune.

3. Brønnøy kommune hefter for foretakets samlede forpliktelser.

4. Foretaket drives som en del av kommunens virksomhet, og dets budsjett og økonomiplan, samt arealplan må vedtas av kommunestyret.

5. Kommunelovens regler om økonomiforvaltning vil gjelde foretaket.

6. Foretaket vil som en del av kommunen, være omfattet av forvaltningslovens og offentlighetslovens virkeområde.

Jeg ber om at havnas politiske ledelse blir invitert til kommunestyremøtet 3. april for å gi orientering angående prosessen vedrørende nytt registerbygg.

Bakgrunnen er blant annet de siste ukers debatt i BA og etterfølgende.

I møte i havnestyret 14. februar i år ble det gitt godkjenning til styreleder til å underskrive felles rekvisisjon for grensejusteringer/fradelinger (makebytte) i forbindelse med etablering av ny byggetomt til Brønnøysundregistrene. Uten at saken var saksbehandlet eller var på sakskartet.

Jeg siterer fra møtereferatet: «det ble ikke verdsatt noe kompensasjon for Brønnøy Havn, men vurdert at Brønnøy Kommune skulle erstatte eventuelt tap for havneforetaket. Havnesjefen la ned protest mot realitetsbehandling av saken, og viste til at saken ikke er saksbehandlet eller forhåndsmeldt gjennom møteinnkalling. - Det var ingen representanter fra Brønnøy Kommune til stede».

På tross av havnesjefens protest ble saken behandlet, og ble vedtatt mot en stemme (Jan A. Johnsen)

Konsekvensen er at deler av registerbyggingen, ca. 150 kvadratmeter, er av utbygger, Søren Nielsen As (SNAS), planlagt på kaien. Her makebytter man kai mot fortau, dermed har man redusert havnekapitalen/havnearealet, som er et brudd på Havnelovens § 48.(havnekapitalen kan ikke nyttes til andre formål enn havnevirksomhet.) Men uansett, rette adressat for et krav må da være SNAS, og ikke Brønnøy Kommune? Hvilke beløp er det snakk om?

I desember 2017 laget havna, i samarbeid med havnas advokater, et avtaleutkast som ble tilbudt SNAS. Denne avtalen hadde dekning for havnas interesser. Den ivaretok havnedriften og sikringa av havna, havnas økonomiske risiko var òg ivaretatt, også i byggeperioden. Avtalen ble tilsidesatt av havnestyret.

Det ble så satt ned en ny arbeidsgruppe med ordfører, styreleder og nestleder som utarbeidet en ny avtale med SNAS. Den nye avtalen ivaretar ikke havnen på en noe god måte, den er nærmest skrevet på utbyggers premisser; Den økonomiske risikoen er flyttet fra SNAS til Brønnøy Havn. Avtalen er underskrevet 23. Februar 2018.

Hvorfor ble havnas forslag til avtale forkastet? Og hvem laget utkast til den nye avtalen?

Det er ikke noe vanlig kontorbygg som planlegges. Nytt registerbygg er et nasjonalt sikringsobjekt, og reguleres av sikkerhetsloven.

Det kommer fram i ROS-analysen gjort av Multiconsult, for SNAS, at «en må bruke konstruksjoner og fasadematerialer som kan stå mot bombeangrep. Dessuten må en begrense kjøremulighet inn mot fasader. Dette må følges opp i videre detaljprosjektering og redegjøres i utomhusplan ifm. byggesøknad».

I planbeskrivelsen for byggeområdet er Skippergaten, gateløpet fra Havnegata mellom Brønnøy Havn og registeret, foreslått gjort om til gatetun.

Dette høres tilsynelatende uskyldig ut. Men hvordan defineres et gatetun?

Ifølge Statens vegvesen er et gatetun «et område som ikke har gjennomgangstrafikk, oppdelingen i kjørebane og fortau er fjernet og fartsdempende tiltak er innført (alle kjøretøy som har tillatelse til å ferdes i området må kunne passere fartshindrene) slike hinder kan være beplantning, sandkasser, lekeapparater, bord og benker, alt etter behov. Kjørebanen skal ikke være rettlinjet. Inn- og utkjøring kan bare skje ved kryssing av kantstein».

Å etablere et gatetun er vel foreslått for å begrense kjøremuligheter inn mot fasaden mot sør? Hvilke tiltak kommer da for å begrense kjøremuligheten inn mot fasaden langs kaia?

Er det forenelig med havnas bruk å etablere gatetun i Skippergaten? Og er det forenelig med havnas bruk hvis/når det kommer tiltak i form av fysiske barrierer e.l. langs fasaden mot kaia?

For ikke lenge siden var det en fra PST som sa dette om sikkerhet «Det viktigste er å forberede seg på det uventede, den største sårbarheten er likegyldighet overfor sikkerhet».

Brønnøy kommune må forlange å få klarhet i hvilke sikringstiltak på øverste nivå det er for nytt registerbygg. Og hvilke konsekvenser det vil medføre for Midthavnen.

Dokumentasjonen på nødvendige sikringstiltak må komme fra kompetent myndighet.

Vi kan ikke sette Midthavnas eksistens på spill.

Nordhus 15. mars

Eilert Horn

Kommunestyrerepresentant

Brønnøy SV