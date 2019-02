Verdensarv for hva og hvem?

Debatt

Vegaøyene Verdensarvområde heter det. Hva innebærer dette, og hvilke forpliktelser fører dette med seg? Hvorfor fikk området denne tittelen?

De fleste fra Sør-Helgeland kjenner såpass til området at de har en viss formening. Likevel synes det nå å være tid for å påpeke at bildet ikke nødvendigvis er så rosenrødt. Det er nemlig krise i øyan for tiden!

Siden 1980 fram til i dag har ærfuglbestanden fra Trondheimsfjorden til Lofoten gått ned med rundt 80 prosent. Dette gjaldt også i det som i dag blir kalt Verdensarvområdet. Etter at området fikk statusen i 2004 ble det tatt en del grep som har bidratt til at ærfuglbestanden i dag er omtrent tidoblet i perioden. De gamle ærfuglværene har igjen fått voktere som er der i hele hekkeperioden og passer på. Selv har jeg deltatt i dette arbeidet siden 2003, og det har ikke vært fritt for motgang. Den største utfordringen de første årene var minken. Det ble skutt et enormt antall av arten ved hjelp av hunder, og etter noen år kollapset bestanden av mink i øyene. Likevel må jakten fortsette etter samme metode hver vår for å hindre at nye dyr vandrer inn og etablerer seg. En eneste mink kan rasere tjue års arbeid på et par netter, så det nytter ikke å hvile på laurbærene. Hver vår tar vi en runde i alle værene med hunder for å sjekke om det har kommet mink og etablert seg. Hvis vi finner spor må det letes systematisk fra øy til øy eller hus til hus helt til minken er lokalisert, og jakten avsluttes ikke før den er avlivet. Dette har fungert bra, og minken utgjør i dag en forholdsvis liten trussel for ærfuglen i de viktigste områdene. Imidlertid er dette hundre prosent avhengig av fuglevokterne. De er der hele tiden og oppdager som oftest minken før den får gjort kritisk skade. Dersom alarmen går er det kun en ting som gjelder, og det er å få hunder utover øyeblikkelig.

Nå er det likevel krise i ærfuglværene!

Det er ikke minken som er problemet nå. Det er tvert imot forvaltningsmyndighetene! Vegaøyene huser nemlig også Europas tetteste bestand av oter. I årene etter krigen hadde oteren en sterk negativ bestandsutvikling, og i 1982 ble den totalfredet. Siden den gang har det skjedd en hel del når det gjelder trusler mot oterbestanden. Jakt og miljøgifter har fått mye av skylden for tilbakegangen forut for fredningen, men den viktigste grunnen er nok heller torskefisket med ruser som foregikk i stor stil i hele nedgangsperioden til oteren. Etter 1980 har rusefisket nesten opphørt fullstendig, og det har medført at oteren i dag er fullstendig fri for fiender. I tillegg har den i motsetning til minken yngletid hele året. Jeg har funnet små oterunger i alle årets måneder. Bestanden er nok større enn den har vært på flere hundre år. Vi som jakter mink med hunder ser det svært tydelig. Vi finner oter «overalt». Uansett hvor vi drar kommer det oter, i snitt over ti individer for hver mink vi finner. Oteren er også et rovdyr. Den spiser mest fisk og skalldyr som den finner i havet, men lar ikke muligheten for å få en saftig fuglesteik gå fra seg hvis den kommer over den, og det vet vi at den gjør på den tiden fuglene hekker. De første årene etter at verdensarvstatusen ble etablert fikk fuglevokterne en del fellingstillatelser på oter for å hindre at de begynner å ta ærfugl. En hel del nærgående dyr ble felt jevnt og trutt, og det har med noen unntak stort sett gått greit med fuglene. Imidlertid har det de siste årene blitt strammet inn ved at fellingstillatelse ikke har blitt tildelt uten at det er påvist skade først.

Dette bringer oss til sakens kjerne! Forskere og såkalte dyrevernere har i en årrekke forsøkt å fremstille oteren som naturens Mor Teresa. De hevder sågar at oterens nærvær kan øke hekkesuksessen til sjøfugl! Man skal sannelig høre mye rart. Dette er rett og slett tullprat. Per dags dato utgjør den store oterbestanden i området den desidert mest akutte trusselen mot grunnlaget for drift i ærfuglværene. Dersom Vegaøyene skal beholde verdensarvstatusen må det snart tas grep som sikrer at årsaken til statusen ivaretas. Vedtaket kom ikke grunnet en stor oterbestand! Ærfuglen er hele grunnen til statusen, og det forplikter! I dag er det bare sju vær igjen som drives aktivt i Verdensarvområdet, og selv om bestanden av ærfugl er tidoblet siden prosjektet startet er den fortsatt bare en brøkdel av hva som var tilfelle før området ble avfolket og minken gjorde sitt inntog. Ærfuglen er så sårbar og utsatt at vi ikke har råd til å miste noen. Jeg skal prøve å sette ord på hva som truer: Muddværet, som er det nest største ærfuglværet befinner seg såpass langt ut fra Vega at minken har problemer med å komme seg over dit. I løpet av de siste femten år har det kommet tre individer utover, den seneste nå i mai inneværende år. De ble alle skutt omtrent umiddelbart. Med andre ord er minken en trussel vi har relativt god kontroll på. Oteren derimot har ingen problemer med å tilbakelegge havstrekningen og opptrer derfor fast i området. Skadepotensialet på den sårbare ærfuglbestanden er formidabelt. Fra midten av mai til juli 2018 har oteren drept minimum 40 ærfugler og jaget rundt 130 av reiret. Hver fugl legger i snitt mellom tre og fem egg. Det betyr at disse få ukers hendelser har medført at 500–600 av årets ærfuglunger ble drept allerede før fødselen! Av disse kunne man forventet at ca. ti prosent ville gått inn i hekkebestanden når de vokser opp, altså om tre år når de blir kjønnsmodne. Med andre ord vil det nå kunne forventes en nedgang i rekrutteringen på rundt seksti fugler det året. Anslaget er nøkternt. I tillegg vil de 40 som ble drept nå være borte for alltid. De ville trolig fått rundt 120 kyllinger i året de tre neste årene som så skulle inngå i de neste årsklassene. Det totale tallet blir fort over tusen kyllinger, som igjen har potensial for å tilføre bestanden rundt hundre hekkende fugler etter de påfølgende tre år. Den naturlige dødeligheten hos voksen ærfugl er svært lav, og derfor får slike hendelser alvorlige konsekvenser når bestanden i utgangspunktet er liten. De fuglene som ble jaget av vil ofte legge seg utenfor de trygge ebanene i årene som kommer, og det gjør dem enda mer utsatt for alle typer predatorer. Dette kan ikke fortsette!

Oterbestanden i Norge er særdeles livskraftig fra og med Trøndelag til Russland. Den står på rødlista, men etter min oppfatning er det mest fordi den havnet der den gang den var truet. Det er den ikke i dag. Utbredelsesområdet er enormt, og de aller fleste potensielle territoriene er opptatt. Midt i dette befinner det seg så sju små ærfuglvær med en art som i motsetning til oteren har hatt en skremmende bestandsutvikling helt siden 1980, og som i tillegg utgjør en så viktig kulturhistorisk betydning at den har fått plass på Unescos Verdensarvliste! Oteren er klassifisert som sårbar på rødlista, mens ærfuglen er klassifisert som nær truet. Her har vi med andre ord en art som bortimot urettmessig er rødlistet som truer eksistensen til en annen art som er oppført som nær truet på lista. Likevel brukes argumentet om at oteren er rødlistet som begrunnelse for å nekte skadefelling i ærfuglværene! Våren 2018 ble det felt ti otre i ærfuglværene fordi de forgrep seg på hekkende fugl. Fylkesmannen satte foten ned for flere fellinger fordi de ville avvente obduksjonsresultater fra dem som allerede var felt først. Det tok kun få dager å obdusere de to første otrene, mens sesongen fortsatt pågikk. Resultatet av disse to viste at en hadde tom mage og den andre inneholdt fjær. De resterende åtte otrene skulle være ferdig obdusert innen få dager, men da ble det plutselig vanskelig å få vite mer om dem. Resultatene kom ikke før i september, lenge etter avsluttet sesong og mange måneder etter at katastrofen var et faktum. Mon tro om resultatene ikke ble slik det var ønsket? Resultatet ble akkurat som forventet, at enda flere ærfugler ble tatt. Etter at sesongen var over lå et massakrert fuglevær tilbake hvor det slett ikke er sikkert at gjenreisning lykkes noensinne. Obduksjonene viste at fire av dyrene hadde spist bare fisk det siste døgnet før de ble skutt. Tre av dyrene hadde rester av dun i magen, og tre hadde helt tomme magesekker. Med andre ord er det bevist at 30 prosent av oterne har spist fugl, mens 30 prosent er ukjent. For alt vi vet kan også disse være «fuglespisere». De siste 40 prosent som beviselig hadde spist fisk ved siste måltid, kan utmerket godt ha spist ærfugl ved forrige måltid. Dette vet ingen. Det vi derimot definitivt vet er at oteren er et rovdyr som lett tar fugl, og det er heller ingen tvil om at Muddværet som ærfuglvær ble fullstendig massakrert av oter våren 2018! Over 80 prosent av fuglene der ble drept eller jaget, og Fylkesmannen skjuler seg bak at oteren er «rødlistet». Vi snakker faktisk om det nest største været i hele verdensarvområdet!

Det må tas grep om forvaltningen av disse viktige ærfuglværene, og det må gjøres nå. Slik det ligger an i dag kommer vi alltid for seint. Alltid. Ærfuglværene er så sårbare at det ikke er rom for å lene seg tilbake og håpe at oteren ikke går til nye angrep. Det skal ikke mange flere slike angrep til nå, så er verdensarven en saga blott! Da hjelper det lite med et nytt flott Verdensarvsenter og masse turisme. Ryker verdensarvstatusen fordi vi ikke greier å ta vare på grunnlaget for den forsvinner turistene også! Fuglevokterne er folk som har vokst opp med ea som husdyr, og de er svært glade i denne sympatiske leieboeren. For hver og en av dem oppleves det som helt forferdelig å se sine venner bli massakrert på denne måten mens myndighetene sitter på sine kontorer og slår beina under hele kulturen med sine sikkert velmente, men definitivt totalt mislykkede forvaltningsgrep. Dette er så ille at man kan undres om det sitter folk hos forvaltningsmyndighetene som har sin helt egen oppfatning av virkeligheten og derfor utøver sin egen agenda når det gjelder forvaltning av rovdyr. Ingen vet bedre enn fuglevokterne hvordan man best tar vare på ærfuglen, så derfor er det på tide å la dem få lov til det! Dersom ikke myndighetene snart tar inn over seg de signalene som nå kommer fra fuglevokterne vil det trolig snart bli slutt på hele grunnlaget for verdensarven. Ingen av dem føler nevneverdig glede i å skulle fø opp store mengder mat for oter, så det kommer de i så fall til å slutte med. Hva da?

Vi skriver nå medio februar. Fra Fylkesmannens side runger øredøvende taushet. Hekkesesongen 2019 står for døra, og ingen verdens ting er gjort derfra for å forhindre et nytt blodbad i ærfuglværene. Vi som prøver å holde liv i tradisjonen sitter vingeklippet og har ingen virkemidler for å forhindre katastrofen. Våren skal være en vakker tid, men jeg må innrømme at jeg har begynt å grue meg.

Ingen skal komme og fortelle meg at det er nødvendig å fylle opp disse små områdene med oter som er i stand til å rasere alt på noen dager. Det eneste fornuftige å gjøre er etter min mening å sette en sirkel på kartet med senter i hvert av de sju værene slik at den dekker tre kilometer i radius. Innenfor denne sirkelen må det gis fellingstillatelser på alle otrene som måtte befinne seg der i perioden første mars til første juli. Disse fellingene må i hovedsak kunne gjennomføres før fuglene legger seg på reir, men det må selvfølgelig også være rom for de fellinger det måtte være behov for gjennom hele hekkeperioden. I forhold til det enorme utbredelsesområdet utgjør disse små områdene en fullstendig ubetydelig del for oterens vedkommende. For ærfuglen og verdensarven er det derimot helt avgjørende.

Brynjar Harsvik