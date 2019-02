Krav om nytt nominasjonsmøte i Brønnøy Arbeiderparti

Debatt

Jeg krever at nominasjonsmøtet i Brønnøy Arbeiderparti som ble avholdt torsdag 31. januar 2019 blir kjent ugyldig. Begrunnelse: Måten det ble gjennomført på er i strid med Arbeiderpartiets vedtekter §6, punkt 6 og punkt 7.

Begrunnelse:

Arbeiderpartiets vedtekter §6, Nominasjon til kommunestyrevalg beskriver utførlig hvordan nominasjonen til kommunestyrevalgets skal skje

6. «Medlemsmøtet eller representantskapet foretar den endelige nominasjon på et eget nominasjonsmøte. Nominasjonskomiteen legger fram sitt endelige forslag til liste, der det er innarbeidet de endringsforslag som komiteen har sluttet seg til. Før det tar fatt på selve nominasjonen, fastsetter nominasjonsmøtet hvor mange som skal utheves. Nominasjonsmøtet nominerer først ordførerkandidat, varaordførerkandidat og byrådslederkandidat (i de tilfeller hvor det er parlamentarisk styre i kommunen). De skal stå først på valglista og utheves».

7. «Kommunepartiet kan foreta nominasjon av ordførerkandidat, varaordførerkandidat og byrådslederkandidat (i de tilfeller hvor det er parlamentarisk styre i kommunen) før resten av lista nomineres. Kommunepartiet skal i så fall ha fastsatt dette som en del av nominasjonsprosessen. Forhåndsnominasjonen skal foretas av medlemsmøtet eller representantskapet. Nominasjonskomiteens innstilling til disse plassene må bekjentgjøres før møte. Nominasjon av disse plassene er å anse som endelig og kan ikke tas opp igjen på nominasjonsmøtet der nominasjon av de øvrige plassene på lista skal foretas».

Nominasjonsmøte ble avholdt den 31. januar. Nominasjonskomiteens forslag til liste inneholdt 21 navn, 10 kvinner og 11 menn, men medlemmene var allerede før møtet gjort kjent med at fire av kvinnene ville trekke seg fra lista. Tre av dem begrunnet dette med at de ikke ville stå på liste med dem som var foreslått på de to første plassene. Dersom nominasjonsmøtet skulle holde seg til vedtektene om lik kjønnsfordeling, ville derfor lista kun inneholde 13 navn. Dette ble det også opplyst om på medlemsmøte 24. januar, og ved starten av nominasjonsmøtet.

På medlemsmøtet 24. 01.19, ble det derfor foreslått å utsette nominasjonsmøtet. Og at det skulle arbeides videre for å få til en så god liste som mulig. Da særlig med argumentasjon om å rekruttere flere kvinner. Dette forslaget ble også tatt opp i starten av nominasjonsmøtet. I begge tilfeller ble forslaget nedstemt av flertallet. Flertallet i nominasjonsmøtet vedtok så en liste som inneholder 18 navn – hvorav 6 kvinner.

Det var ikke innkalt til et møte der forhåndsnominasjon av ordfører og varaordfører var på dagsorden, slik vedtektene åpner for. Det var innkalt til et ordinært endelig nominasjonsmøte. Men møtet var i realiteten uryddig – i den forstand at det tydelig var uenighet om forståelse av vedtektene. Kommunepartiets leder – Magnar Solbakk forledet flertallet til å tro at møtet kunne vedta en midlertidig liste – og så fylle på med navn i etterkant, og at det var i tråd med bestemmelsene i vedtektene.

Jeg mener dette er en framgangsmåte som er i strid med Arbeiderpartiets vedtekter, og jeg krever derfor at nominasjonsmøtet 31. januar 2019 blir kjent ugyldig.

Jeg ber om at saken blir raskt behandlet, slik at Brønnøy Arbeiderparti får mulighet til å avholde nytt nominasjonsmøte som er i tråd med partiets vedtekter – før fristen går ut 01.03.19.

Med vennlig hilsen

Asle Bakken

Brevet er sendt til Arbeiderpartiet sentralt, med kopi til Brønnøysunds Avis. Red. anm.