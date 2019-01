Jakt og elgmerking på Vega

Debatt

For oss vanlige vegaværinger som er glad i naturen og så ønsker å bruke den, er det nok nå!

Med et intenst jaktpress fra juli til jul, har det blitt slik at mange kvier seg og mange har sluttet med å gå på tur. Med en gang en går ut av ytterdøra, er det å skreve over et geværløp og det neste en ser, er en som sitter på post med geværet på støttestativ. Jeg føler meg overvåket, men ikke siktet på. Mange føler begge deler fordi de går i samme terreng som det jaktes i. Det kryr av fremmedjegere fra hele landet, som tror de «eier» Vega!

Kortselgerne må kunne ta hensyn til resten av befolkningen og legge inn «jaktpauser» i den intense jaktperioden. Folk gleder seg til jakta er over, slik at man kan ta naturen tilbake.

Når jakta endelig er over, starter et helikopter med støy, larm og lavtflyging, og jager og stresser elg i dagevis. Dette har de holdt på med i 8–10 dager nå i januar. Slik har det vært i 25–30 år allerede. Det må jo snart være nok!

Nå har vi et flott skiføre og mange har lyst til å benytte seg av det, men med helikopteret som jager elg over alt, er det rett og slett blitt en ubehagelig opplevelse å gå på ski/tur i marka.

Ole Arvid Nilsen

Vega