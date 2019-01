Vollgrav vs. høyfjellshotell

Debatt

En stortingspolitiker har krøllet seg inn i egne reiseregninger. At vedkommende er andre nestleder i Finanskomiteen får så være. Men vi er litt stusselige på refusjons-skandaler i Norge (kanskje med unntak for da Victor Norman fikk piano i statsrådleiligheten sin, det var løye). Britene gjør det bedre.

I 2009 klarte britiske parlamentarikere å rote seg inn i det som må være tidenes beste refusjons-skandale.

Den tidligere landbruksministeren med det herlige navnet Douglas Hogg fikk blant annet dekket rens av vollgraven(!) for flere tusen pund og for arbeid på stallen hans. Skattebetalerne betalte også for hushjelpen hans.

Sir Michael Spicer var leder for opposisjonens opposisjon i parlamentet. Han fikk dekket klipping av hekk, helikopterlandingplass og for å få hengt opp en lysekrone i herskapshuset hans.

Statsminister Gordon Brown fikk skattebetalerne til å betale flere tusen pund til hans egen bror for å vaske leiligheten hans i Westminister.

Kulturminister Andy Burnham kom også i avisene, men her var det mer komisk enn alvorlig: 30 pund for en slåbrokk.

Tidligere visestatsminister John Prescott (nå lord Prescott, utrolig nok) fikk dekket montering av søyler på huset hans i Hull, og en rørlegger tok rundt 300 pund for å fikse toalettsetet hans to ganger på to år. Lord Prescott er (i likhet med undertegnede) en rotund herre.

Opposisjonens talsperson for Wales (ja, de har sånt i Storbritannia), Cheril Gillan fikk skattebetalerne til å dekke hundemat for rundt 60 kroner.

Men det er nok daværende Nord-Irland-minister Shaun Woodward det er mest synd på. Han fikk dekket om lag 150.000 pund for å betale boliglånet på en eiendom verdt rundt to millioner pund. Ikke bare det, samtidig fikk han dekket leie av en sekundærbolig for 35.000 pund. En av hans underordnede skal også ha fått refundert yoghurt og pizza for rundt to pund.

Så, hva kan sensasjonshungrige journalister som savner å skrive om tillitsmenn og -kvinner som virkelig tusker til seg av offentlige penger gjøre? Jo, flytt til De britiske øyer.

Simon Aldra