Samarbeidet mellom Brønnøy kommune og Sødermann AS 15 11 2018

Debatt

Til politisk ledelse og andre som har interesse av sakene som har preget både Brønnøysunds Avis og sosiale medier i det siste.

Vi tenkte at dere bør få en skikkelig redegjørelse for saken hva gjelder «bruk av konsulent». Arbeidet vedkommende konsulenter har gjort er beskrevet under. Både innkjøpsprosesser og vurderingene som ble gjort er beskrevet.

Refusjonsordningene for PU og ressurskrevende brukere

Det registreres årlig inn tall på IS-3 og IS-4 til helsedirektoratet. Hva dette innebærer er beskrevet under.

Inntektene (refusjoner i ordningen) er ikke øremerkede midler. Dette betyr at utløste refusjonsbeløp i ordningene faller tilbake til kommunen som frie inntekter og således kan disponeres fritt av kommunestyret til alle påtenkte oppgaver.

Brukere som registreres og rapporteres i ordningen har således sine løpende tjenester i forhold til tildelte vedtak. Det er altså ingen krav om at slike overføringer skal tilfalle brukere direkte. Kommunen skal gi brukerne de tjenester de har behov for i henhold til aktuelle lovverk. Det er vi godt i stand til med gode og kompetente medarbeidere i mange av kommunens tjenester.

IS-3 (PU)

Dette er en ordning som gir kommunen en tildeling på kr 604 000 (2016 tallet) pr registrerte bruker. Regjeringen legger hvert år føringer for hvordan rapporteringen skal foregå i egne rundskriv. https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/opplegg-for-registrering-av-antall-personer-med-psykisk-utviklingshemming-i-kommunene

Det ligger til grunn meget strenge kriterier for hvilke diagnoser som skal være registrert samt at det må foreligge vedtak om tjenester fra kommunen.

Kommunens registreringer er før rapportering gjennomgått og kontrollert av kommunens revisor som må signere for at alle våre registreringer her er innenfor lovverkets angitte kriterier, for da å kunne utøse inntekter i ordningen. Dette er en veldig streng ordning med klare henvisninger til både kommuner og revisor før rapportering. Ordningen kan etter kommunens mening ikke misbrukes når konsulent og revisor i tillegg til kommunen har vært deltakere i arbeidet.

IS-4 (Ressurskrevende brukere)

Dette er en ordning som omhandler ressurskrevende brukere. https://helsedirektoratet.no/tilskudd/serlig-ressurskrevende-helse-og-omsorgstjenester

Ordningen har ikke vært gjenstand for debatt i forhold til oppslagene rundt «Sødermann» og kommunes bruk av konsulentselskapet, og inneholder heller ikke noen momenter som i utgangspunktet skulle tilsi en debatt i Brønnøy. Refusjonsordningen er svært krevende å beregne og regjeringen legger også her hvert år føringer for kriterier og hvordan beregningene skal foregå. Her angis også et årlig innslagspunkt pr. bruker (kr 1 081 000 i 2016) der 80 % av overskytende kostnader over innslagspunkt utløser rett til refusjonskrav.

Dette betyr at 80 % av alt kommunen i 2016 leverte av tjenesteyting over dette innslagspunktet, målt i total lønn (totale tjenestekostnader) for hver bruker, ble refundert tilbake til kommunen gjennom rapportering. Södermann bidro også her med ressurser og verktøy for å få oss til å bedre vår oversikt og kunnskap om hvordan vi best kunne registrere medgått tjenestetid på disse tjenestemottakere. Denne kunnskapen har på dette området blitt oppfulgt med oppfølgingspakker fra Södermann for rapportering 2017 og 2018. Kommunen har således som en del av avtalen overtatt verktøy og fått tilført nødvendig kompetanse som bedrer registrering for rapportering. Dette bedrer også våre muligheter til å få tilført nødvendig og rettmessige inntekter i form av frie midler fra staten. Kommunen ser at det ikke lenger er behov for oppfølgingstjenester fra Södermann i 2019 da vi som nevnt har tilegnet oss nok kompetanse selv.

Også denne refusjonsordningen er underlagt streng kontroll fra revisor med opplagte kriterier som må gjennomgås og diskuteres før revisjonsgodkjenning foreligger. Ordningen kan heller ikke her på noen måte misbrukes når konsulent, kommune og til slutt revisor har gjennomgått alle rapporteringskriterier.

Samarbeidet mellom Brønnøy kommune og Sødermann AS

Vi ble kontaktet av firmaet Södermann. De informerte om at de hadde kartlagt at mange norske kommuner ikke fikk den refusjonen fra staten de hadde krav på for arbeidet med ressurskrevende brukere, IS-4 og registrering av PU, IS-3. Vi sjekket referanser fra andre kommuner om kvaliteten på deres tjenester, og de høstet mange lovord både for arbeidsform, innsikt og samarbeid, samt at de gjorde gjennomgangene slik at kommunen fikk forbedret sine rutiner med tanke på dette arbeidet frem i tid.

I en forholdsvis liten kommune oppleves det som sårbart når kompetansen ligger hos enkeltpersoner / nøkkelpersoner. I Brønnøy Kommune har enkeltpersoner hatt ansvar for rapportering av IS-3 og IS-4, og de senere år, til og med 2015, var det samme person som hadde oversikten. Kompetansen ble overført til Brønnøy kommune etter at vedkommende gikk ut i permisjon, og rapportert i 2016 etter samme modell som før.

Kontakt med tjenesteområdet avdekket at Brønnøy kommune ikke hadde inntrykk av at vi fikk for lite refusjon, uten at noen kunne si noe sikkert om dette. Tjenesten og rådmannen var likevel åpen for å se på saken siden vi også sto foran store endringsprosesser, og vi hadde uavklarte spørsmål som vi ønsket bistand med.

Kontrakten med selskapet sier kr. 90 000 i fastpris for arbeidet i begge ordningene, samt en provisjon på 15 % for IS-3 delen. For IS-4 gjaldt også 15 % av skapt økonomisk forbedring. Her ble forrige innrapportering fra oss i 2015 sammenlignet med skapt resultat 2016 som da ga en differanse som da var grunnlaget for samme provisjon.

Vi gjorde en skjønnsmessig vurdering i møte med konsulenten: Høy fastpris alene syntes å innebære en stor risiko i en gjennomgang som sannsynligvis ikke ville avdekke særlig mye. En delt løsning med lavt grunnhonorar på kr 90 000 for begge ordningene til sammen og 15 % provisjon av skapt resultat mente vi således innebar lavere risiko slik vi vurderte der og da.

Det viste seg at det ble ett økt tilskudd på 8 mill, dette utløste dermed en provisjon på 1,2 mill til Sødermann på IS-3.

Når det gjelder IS-4 utløste denne gjennomgangen et honorar på kr 521.400. Resultatet av dette arbeidet ble 3,5 millioner i økte, frie inntekter til kommunen.

Kvalitetssikring.

Våre ansatte er fornøyd med den faglige bistanden vi har fått fra Sødermann. Vi har nå opparbeidet oss egen kompetanse, som strekker seg ut i organisasjonen og således er mindre sårbar enn tidligere. Revisor gjennomgår våre registreringer og foretar dermed en kontroll på at det vi har gjort er riktig.

Lov om off. anskaffelser.

I forbindelse med innkjøpet av tjenester vedrørende IS3 og IS4 fra Sødermann AS for regnskapsåret 2016 hadde vi i utgangspunktet gjort følgende vurderinger av lovverket:

Forskrift om offentlig anskaffelse av 12.08.2016 del IV kapittel 30 beskriver innkjøp av helse og sosialtjenester. Terskelverdien her er beskrevet under § 5-3 (2) og er nå angitt til 6,95 mill kroner. Vedlegg 3 i disse forskriftene beskriver hvilke CPV koder som inngår i helse og sosialtjenester. Her er kode 75122000 Administrative helsetjenester med i beskrivelsen.

Vi la til grunn at tjenester fra Sødermann AS vedrørende IS3 og IS4 da er innkjøp av administrative helsetjenester (kapittel 30) og vi mente da å havne langt under nevnte terskelverdi for offentlig utlysning av innkjøpet. Videre vurderte vi samtidig disse tjenestene til å omhandle et så spesielt fagfelt i helsetjenestene at vi ikke kunne finne andre tilbydere i markedet. Vi burde likevel ha beskrevet disse vurderingene i egen protokoll. Det ble ikke gjort.

Noen tanker til slutt.

Media har fokusert mye på en økning på 13 personer som det ikke tidligere har vært rapportert på. Alle disse hadde PU diagnose, men hadde av ulike årsaker ikke falt inn under tilskuddsordningen. For kommunen sin del har samarbeidet med Sødermann handlet like mye om forbedring av rapporteringen på ressurskrevende brukere. Noe som oppleves til dels komplisert. Det er fokusert mye på provisjonen til firmaet, men om vi snur på det så bidro samarbeidet til å øke inntekter vi ellers ville gått glipp av, og tilførte organisasjonen kompetanse som vi tidligere ikke har hatt.



Vi har utløst de frie midlene kommunen har rett på og som er med å sikre at vi kan tilby gode og riktige tjenester i kommunen. Mange medarbeidere går på jobb hver dag og gleder seg over å yte tjenester og de fortjener honnør for arbeidet. Vi har ikke lurt noen, vi har fått på plass bedre rutiner og er sikre på at oppfølgingen av dette blir gjort i henhold til disse rutinene.

Takk for oppmerksomheten.

Pål Trælvik

Rådmann i Brønnøy