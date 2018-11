Debatt

Det var med sjokk jeg leste saken på nett at Brønnøy var en av seks kommuner som hadde brukt et konsulentselskap for å registrere antall utviklingshemmede i kommunen.

Skal de svakeste i samfunnet vårt være konsulentmat? Betraktes som en utgifts- og inntektspost, som lønner seg for kommunene eller ikke, noen å tjene penger på? Dette er skammelig! Jeg begynner å skjemmes over denne lille kommunen som jeg er så glad i, som liksom ikke får noe til.

Jeg har alltid vært stolt av å være fra Brønnøysund, denne lille koselig byen og kommunen «midt i leia, midt i Norge». Her kan ha alle det bra, både voksne og kan barn trives. Korte avstander til jobb, skole og barnehage. Og mange utviklingshemmede, med muligheten for å leve meningsfylte liv.

De siste årene er alt gjort om til kroner og øre. Vi har vært på Robek, men kommet oss derifra. Men det har kostet, personlig for mange og omdømmemessig for Brønnøysund og Brønnøy kommune. Dette siste er dråpen som får begeret til å flyte over for min del. Sånn kan vi ikke ha det! «Det er noe feil med styringa», sa man før når noe gikk galt.

Hvem er det som styrer? I hvert fall ikke ordføreren! Formannskapet? Kommunestyret? Jeg kjenner meg ikke igjen når ordføreren sier til BA at politikerne har kjent til at rådmannen har engasjert et nytt konsulentselskap. Jeg sitter i driftsstyre 1 og kommunestyret. Driftsstyre 1 behandler saker innen kultur, oppvekst og helse, før saken går videre til formannskapet. I siste kommunestyre fikk vi oss forelagt et forslag til høringssvar angående Regional utviklingsplan Helse Nord 2035. På spørsmål om hvorfor denne ikke hadde vært innom driftsstyre 1, sa rådmannen at de manglet en person som kunne oversende den! Formannskapet er økonomiutvalg, har de sanksjonert planen om å bruke konsulenter «for å ordne opp i økonomien»? Ifølge ordføreren kjente både formannskap og kommunestyret til dette. Men jeg visste ikke om dette før jeg leste det på nettet. Har jeg sovet i timen? Eller snakker ikke ordføreren sant?

Er dette oppdraget lagt ut på Doffin, slik som lovfestet? Her er det betalt ut 1,2 millioner til et konsulentselskap, i 2017–18 ble det brukt nærmere 1 million kroner på et annet selskap: Godt Arbeidsmiljø AS. For tiden har rådmannen leid inn et rekrutteringsselskap i Oslo for å finne en regional oppvekstsjef.

Vi har fagfolk og høyt betalte ledere i Brønnøy kommune som har/burde ha oversikt over hvor mange funksjonshemmede vi til enhver tid har i Brønnøy kommune. Hvem har ikke gjort jobben sin? Det er ansatt en person spesielt til å gå gjennom økonomien i helse- og sosialsektoren. Han regnet blant annet ut at de funksjonshemmede burde betale mer for å komme seg til og fra jobb, den gamle ordningen kostet kommunen 300.000,-Arbeidsmiljøproblemer kan ryddes opp i ved hjelp av Arbeidslivssenteret, som kan gå inn i konflikter gratis. Det inngås lønnsavtaler utenom at IA-reglementet. Det har vært flere varslingssaker og det forberedes rettssaker mot ansatte. Hva skal det koste? Er disse disposisjonene til beste for Brønnøy kommune og oss som innbyggere?

Mitt svar er nei! «Det er noe feil med styringa!» Jeg har bedt kontrollutvalget se på budsjettoverskridelsene i 2018, jeg ønsker klarhet i hva som har skjedd og hvorfor. Dette har vi krav på å få vite! Jeg gikk til vervet som politiker med drømmen om at vi denne perioden, etter at alle lovpålagte tjenester var ivaretatt på en god måte, skulle klare å finansiere kulturhusplanene; kulturhus og nytt bibliotek i sentrum. Noe som ville ha betydning for alle innbyggerne og ville få flere til å ha lyst til å bo her, i tillegg til den næringsmessige betydningen!

Aasa Storlien

Senterpartiet