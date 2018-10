OD handler om ungdom, ikke om storpolitikk

Debatt

Det er under en måned til en av de fineste dagene jeg vet om, nemlig OD-dagen. På denne dagen velger ungdom å jobbe for en mer rettferdig verden på grunnlag av forståelse, respekt og solidaritet. Det at voksne mennesker velger å kalle årets Operasjon Dagsverk for «en skandale og tidenes propagandaopplegg» gjør meg utrolig sint og frustrert, for det kunne faktisk ikke vært mer virkelighetsfjernt.

I år går prosjektet til ungdom i Palestina. Dette prosjektet ble stemt fram av norske elever selv, med et større flertall enn vi noen gang har sett.

Tar ikke side i konflikten

Årets Operasjon Dagsverk kommer ikke til å ta for seg hvem som er skurken eller helten i denne konflikten. Vi kommer ikke til å heie på noen av partene, fordi vi vet at denne konflikten er komplisert. Vi heier på ungdom, uansett hvor de kommer fra. Uansett hvilket språk de snakker, hvilken hudfarge de har, eller hvilken gud de ber til. Det betyr ikke at vi ikke kan sette fokus på menneskerettighetsbrudd. Ungdom er ungdom uansett, og rettigheter er rettigheter uansett. Det å vise urettferdighet er ikke å ta side.

Kassandra Petsa, hevder i sin artikkel at årets OD-prosjekt skal gå til "bred økonomisk boikott" og "politiske krav som vil fjerne verdens eneste jødiske stat". OD, KFUK-KFUM Global og alle de palestinske partnerne våre anerkjenner staten Israel og ønsker rettferdig fred basert på internasjonal lov. Vi er klar over at KFUK-KFUM Global jobber for boikott av israelske varer i sitt øvrige arbeid, men det er ikke det OD-pengene går til. OD-pengene går kun til de konkrete tiltakene i landet, ikke KFUK-KFUM Global som en organisasjon.

OD-prosjektet i 2018 skal bidra til at:

10 000 unge i Palestina får opplæring i menneskerettigheter

Traumebehandling av ungdom som har sittet i militærfengsler

Likestillingsarbeid for et mer rettferdig og likestilt Palestina

Ved hjelp av disse tiltakene vil ungdom få verktøy til å komme tilbake på skole eller yrkesopplæring, og få opplæring i hvordan de kan løse konflikter uten å ty til voldelige alternativer.

Prosjektet vil derfor bidra til at hverdagen og framtiden til både palestinske og israelske ungdommer blir bedre.

Solidaritet

For å promotere årets prosjekt har OD lagd flere videoer. I en av våre videoer ser vi blant annet et klipp av den unge jenta, bloggeren og journalisten Janna Jihad. Hun er et godt eksempel på en ung aktivist som står opp for rettferdighet. Hun anklages for å ønske å utslette staten Israel, men det eneste hun ønsker, er rettferdighet og likestilling for palestinerne. Ikke-voldsarbeid er løsningen, og det er hva hun driver med. Hennes eneste våpen er hennes stemme og en mobiltelefon.

Dette handler verken om hvem som har rett eller galt, om boikott, eller om den israelske staten. Det handler ikke om politikk. Det handler om ungdom som ble født inn i en konflikt de ikke var med på å skape. Det handler om at alle fortjener å leve i frihet, uansett om du er fra Norge, Palestina, Israel eller hvilket som helst annet land.

Kjære ungdomsskole- og videregåendeelever: Dere er helt fantastiske. Stå på, og ikke la dere skremme av trangsynte voksne som hakker ned på ungdomsengasjement. Jeg vil at du skal gjøre det du selv vil, og ta et selvstendig valg om du ønsker å jobbe i solidaritet med ungdommen i Palestina. Ikke fordi vi er like, men fordi vi er like mye verdt.

Eila Máret Eira

Distriktskomitéleder for Operasjon Dagsverk på Helgeland