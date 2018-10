Boikott årets OD-dag

Debatt

I år møter Operasjon Dagsverk mer motstand enn vanlig, og det er ikke uten grunn.

I årets OD skal norske skoleelever gi over 20 millioner kroner til organisasjoner som kjemper for politiske krav som vil fjerne verdens eneste jødiske stat og erstatte den med arabisk stat nummer 23 og muslimsk stat nummer 58. På vei mot dette målet, kjemper mottakerne av OD-pengene for «bred økonomisk boikott» av Israel.

Opplegget er så frastøtende at Det mosaiske trossamfunn, som vanligvis er svært tilbakeholdne med politiske utspill, advarer jødiske skolebarn mot å delta. Norske jøder er en av de minste og mest utsatte norske minoriteter. De tar ekstremt sjelden stilling i politiske saker, men har gått ut med en klar advarsel mot årets OD.

For å promotere årets prosjekt har OD publisert flere videoklipp, og i flere av disse viser de den palestinske jenta Janna Jihad. Hun fremstilles som en fredsaktivist, men på YouTube ligger klipp der Janna roper kamprop som betyr utslettelse av Israel, og dessuten hyller hun terrorledere og oppmuntrer til selvmordsbombing. Midtøsten-konflikten er en av de mest betente konfliktene i verden, og i Norge vil ensidig og demoniserende framstilling av Israel skape falske bilder av Israel i seks årskull med skoleelever.

Av denne grunn oppfordrer jeg lærere og skoleledelse til å ta kritikken svært seriøst og om å be Elevrådet revurdere en eventuell planlagt deltakelse i årets aksjon. Blir det deltakelse likevel på skolen, oppfordrer jeg elever der til å droppe å delta på OD-dagen 1.november. Ingen kan tvinge noen til å gi penger til en agenda mot Israel og mot fred. Velg å være på skolen eller delta på et alternativt opplegg.

Årets OD er en skandale og tidenes propagandaopplegg. Å arbeide for en fremtid uten Israel er noe vi må si nei til og ta sterk avstand fra.

Kassandra Petsas

Organisatorisk nestleder i Nordland FrP