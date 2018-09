Evne til samarbeid

Debatt

Medlemsmøtene i Brønnøy Ap er viktige forum for deltakelse og medlemsdemokrati. Møtene er også viktige politiske verksteder samt en arena for å spille partiet og gruppa god. I alt dette er det forbedringspotensial. På medlemsmøte 18.9.2018 var det to saker på dagsorden. Den ene var saker til kommunestyre 19.9. Møte brukte mest tid på den økonomiske situasjonen (K.sak. 52/18). I tillegg drøftes saken om «Avtale om makebytte / grunnerverv mellom Brønnøy kommune og Sentrum marina eiendom AS.» (K.sak. 54/18).

Deler av medlemsmøte uttrykte seg kritisk til avtalen med Sentrum marina eiendom, herunder undertegnede. På slutten av saken (og møte) kom det opp et benkeforslag: «Brønnøy Arbeiderparti vedtar å si nei til bru over Meieriosen – for øvrig er partiet positivt til prosjektet på Lillebrønnøya». – Et flertall av de frammøtte støttet forslaget. I medlemsmøte var fem av partiets kommunestyrerepresentanter, herunder støttet to «nei til bru»-forslaget. Lille Brønnøya eller brua dit var ikke på sakskartet, verken til medlemsmøte eller til kommunestyremøte.

Vedtaket i medlemsmøte var vel likevel relevant, både ved at «alt henger sammen med alt» og at 100 m² til plassering av den ene brufoten var en del av makebytte. Samtidig kan frafall av brua gi reduserte kostnad (og inntekt) – j.fr. bl.a. økonomisaken. Medlemsmøter i Brønnøy Ap kan diktere og binde gruppa. Det gjøres svært sjeldent. I mine 22 år i Brønnøy Ap erindres bare en gang. Men, synspunkter og i enda sterkere grad vedtak fra medlemsmøte er viktige i det videre arbeid i gruppa.

Så lenge ikke Brønnøy Ap har reint flertall, så må vi søke samarbeid med andre parti. Uten et styringsdyktig flertall vil vi i mange tilfeller blitt stemt ned. Slik var det i forrige periode – da flertallet varierte fra møte til møte. Spesielt når Ap har ordføreren har vi ansvar for å søke forutsigbarhet. Enkelte ganger framkommer det også fakta i kommunestyret, som kan endre en sak. Det betyr noen ganger justering av synspunkt og vedtak fra medlemsmøtene. Det har så langt møtene i Brønnøy Ap vært innforstått med, derfor bindes ikke gruppa.

I leserinnlegg agerer og oppfører Asle Bakken seg som om Brønnøy Ap skal være i opposisjon. Både i 2011 og 2015 gjorde Brønnøy Ap gode valg, opp mot 40 prosent av stemmene. Etter valget i 2015 ville alle parti i Brønnøy samarbeide med oss i posisjon. På et medlemsmøte høsten 2015 drøftet vi dette. Der var det nettopp Asle Bakken, som den eneste, som mente at Brønnøy Ap måtte gå i opposisjon – siden vi ikke hadde fått over 50 prosent av stemmene. (Ps: Altså, mye verre en Jaglands ultimatum fra 1997, på 36,9 %). – I Brønnøys historie er det bare en periode at Brønnøy Ap har hatt reint flertall. Med et slikt synspunkt ville AP bli i «evig» opposisjon.

Det fine med å være «løse kanoner på dekk» er at en ikke behøver å ta ansvar, en behøver ikke å gjøre kompromiss, og en kan også forsøke å styre gjennom trusler og kaos. Så blir vi kanskje også helter i avisa og andre medier. Asle har flere ganger forsøkt å agere «som frelser av partiet». Dette med utskjelling og nedsnakking av partiet, medlemmer, folkevalgte og av fagforeninger. Når Asle i samme leserbrev harselerer over en høg gjennomsnittsalder – så vil han samtidig sparke alle dagens folkevalgte, som alle er yngre enn 65 år. Håper at slike trusler kan fungere eggende og rekrutterende på kvinner og ungdom, men tror det neppe. Hva skal vi med politiske motstandere – når vi har slike venner?

Som gruppeleder informerte jeg resten av gruppa og samarbeidspartnere om vedtaket fra medlemsmøte kvelden før. Dette gjorde jeg i alle våre tre gruppemøter – for å få en eventuell tilbakemelding på sammenfallende syn samt eventuelt for å se på muligheter og konsekvenser. Et flertall må skapes – ikke dikteres og trues fram!

Del 2

Brønnøy Ap samarbeider med andre folkevalgte med utgangspunkt i valgprogram og valgresultat. Vi skaper flertall gjennom forutsigbarhet, dialog og tillit; gjennom faktabasert informasjon og praktisk tilnærming; samt ideologisk avveininger. – Dette etter beste evne, til «folkets og kommunens beste».

Byen snudde ryggen mot sjøen på 1960-1970-tallet. Fra 1980-tallet har det stort sett vært tverrpolitisk enighet om å vitalisere sjøfronten. Herunder å sikre en «sjøpromenade» (turvei) fra Valen til Sørbyen. I dette bilde er gangbru og allmenningen på LilleBrønnøya viktig. I flere år har ordføreren og kommunestyre hatt LilleBrønnøya på dagsorden. Fylkesrådet, som ledes av Ap, vil bidra med rundt 7 millioner kr. Et tilsvarende beløp vil komme fra næringslivet. Det gir lokal verdiskaping.

En motivasjon for vedtaket i Aps medlemsmøte (18.9.) kan være å spare kommunale midler. Nei til bru er klar tale, mens andre del av vedtaket er ikke like entydig « … for øvrig er partiet positivt til prosjektet på Lille Brønnøya.» Det er tre elementer i prosjektet: Gangbru, scene samt en parkmessig behandling av en «steinørken». I kommunestyret (og gruppemøter) framkom det opplysninger om at scenen sannsynligvis vil bli tatt ut av prosjektet nå. Skal Ap, med utgangspunkt i vedtaket i medlemsmøte, slåss for at scenen forblir i prosjektet? Eller, er det å oppfatte som et teknisk bytte – det en ikke sparer på bru, det sparer en på scene.

En annen grunn for å si nei til bru kan være at makebytteavtalen derved kanskje kunne være overflødig. Slik oppfattet ikke flertallet i kommunestyret det – de mente at saken sto på egne bein. Vel, angikk 100 m² av makeskifte areal til den ene brufoten. Men det meste av arealet angikk andre forhold. Ikke minst dreide det seg om «å rette opp att feil fra i går» (Les: i forrige periode). Da det ble gitt tillatelse til forretning og bolig på tomta – som vanskeliggjorde brua til Lille Brønnøya. Som også ville redusere siktlinja, nord – sør, langs sjøfronten. Samtidig som et nybygg ville «dekke til» Essobrygga og ta noe sjøareal fra båtene. (PS: Jeg var også i mindretallet da denne feilen ble begått).

I siste kommunestyremøte var det et mindretall på seks, herunder undertegnede, som stemte mot makebytteavtalen. Noen av oss argumenterte med at en retter ikke opp en tabbe med å begå en ny tabbe. I 90 år har det bl.a. vært to bærende element i byplanleggingen. Den ene er siktlinjer mot sjøen og den andre er åpne plasser (torg). I deler av makebytteavtalen foreslås det å privatisere allmenningen Sørbytorvet, ved å bygge forretning og bolig der. Dette også til ulempe for naboskapet. Denne kritiske oppfatningen var også til en viss grad til stede i Aps medlemsmøte (uten at det ble stemt over det).

På onsdagens gruppemøter fikk jeg en viss forståelse for disse synspunktene, men ikke støtte. Fikk samtidig aksept for at jeg kunne stemme mot makebytteavtalen. (PS: Denne debatten foregikk uten sure bemerkninger eller aggressive replikker). Det siste gruppemøte drøftet også muligheten for en utsettelse av saken. For om mulig å få til en bedre avtale og dernest å få en større klarhet i statusen for prosjekt Lille Brønnøya (PS! Som ikke var på sakslista!). Det ble ikke fremmet forslag om utsettelse av saken.

Politikk handler mye om avveining: for og imot, samt dialog og samarbeid. Noen tror at løsningene er enkle = svar ja eller nei på alle spørsmål. Samfunnet og demokratiet er for sammensatt til det. Kåre Willoch ble i et intervju bedt om bare å svare ja eller nei, da de politiske svarene kunne være vel lange. Willoch svarte at han skulle svare ja eller nei, men først ville han stille reporteren ett spørsmål: «Vil du slutte å slå kona di? – Svar ja eller nei!». Trusler fremmer heller ikke demokratiet. God bedring til oss alle!

Magnar Solbakk

Gruppeleder for anledningen

