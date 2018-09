Om virkeligheten i Brønnøy

Jeg har forståelse for at et korrektiv og irettesettelse kan oppleves som det samme og beklager dersom noen føler seg støtt.

Debatt

Gjertrud Krokaa kommer med et tilsvar til det hun opplever som min irettesettelse av Merete P. Blomstervik og Utdanningsforbundet. Hun gir videre sin uforbeholdne støtte til noen av Utdanningsforbundets påstander.

I mitt innlegg ønsket jeg å kommentere en beviselig feil påstand i Utdanningsforbundets innlegg om avlønning i helse og oppvekst i Brønnøy kommune. En påstand som avisa har dokumentert er feil med fakta som beviser det motsatte. Videre slo jeg fast at lederlønninger i Brønnøy kommune er lavest i offentlig sektor i Brønnøysund, selv om oppgavene i en kommune, etter mitt skjønn, er de aller viktigste her vi bor. Til slutt syntes jeg at dekningen til avisa var for dårlig i saken.

Jeg har forståelse for at et korrektiv og irettesettelse kan oppleves som det samme og beklager dersom noen føler seg støtt. Likevel var det altså avisa som dokumenterte fakta i saken. Fakta som viser at påstanden om at lederlønninger i helsesektoren er lavere enn i oppvekstsektoren. At lederlønninger i Brønnøy kommune er lavere enn sammenlignbare stillinger i offentlig sektor i Brønnøysund er også fakta. Det og annet kan avisa ta for seg i en bredere og mer helhetlig dekning i saken dersom de prioriterer dette, noe som jeg også kommenterte i mitt innlegg

Jeg har i ulike sammenhenger gitt svar på noe av det andre som tas opp og kan være både enig og uenig i noe av det Gjertrud Krokaa kommenterer. Mye av det er ting som er diskutert i politiske sammenhenger og som jeg har svart på der. Andre ting hun nevner, kan jeg ikke så mye om og kommenterer derfor ikke det. Jeg synes det er bra at hun innledningsvis beskriver virkelighetsoppfatning som relativ og at det finnes forskjellig syn i alle saker. Det har alltid vært lurt å reflektere over flere synspunkter når man skal diskutere seg frem til løsninger etter min mening.

Derfor synes jeg det er rart at hun avslutningsvis beskriver sin oppfatning av virkeligheten i Brønnøysund så bestemt. Min oppfatning av virkeligheten er kanskje ikke så relevant, og det får være så, mens hun slår fast at den virkeligheten hun beskriver er den som gjelder i Brønnøy. Dersom man skal være så kategorisk og ikke nøle et eneste sekund før man konkluderer hva som er rett, trenger man jo ikke å reflektere over ting og diskutere saker med ulikt utgangspunkt.

Jeg tar kritikk på at jeg bruker begrepene kunnskapsmangel og uvitenhet. Det er unødvendig og jeg beklager det. Likevel tror jeg utspillet til Utdanningsforbundet har svekket medlemmenes posisjon når det gjelder lønnsutvikling lokalt. Det synes jeg ikke er en fagforening sin rolle, og det var mitt poeng.

Per Martin Orvik

Seljeholmen

