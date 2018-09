Noen som ikke gjør jobben sin?

For meg framstår det som om enkelte politikere driver kommunen etter bedriftsøkonomiske prinsipper; skal «produsere» rimeligst, uten (om)tanke på at det er kvaliteten på tjenestetilbudet til befolkningen og de ansatte som rammes.

Debatt

I siste møte ble andre tertialrapport behandlet. Der kom det som en overraskelse på formannskapets medlemmer at Brønnøy kommune (BK) gikk med overskridelser på drifta, det ble brukt sterke ord mot administrasjonen/ansatte. Et merforbruk stipulert til 23 millioner på virksomhetsområdene. Skulle det være noen overraskelse? Jeg mener nei- men hvis medlemmene kun leser bunnlinja, så kanskje.

Første tertialrapport (regnskap til og med april) ble behandlet i juni, den viser et merforbruk på 12 millioner.

Rådmannen skriver: «Det ligger fortsatt an til et overskudd i 2018 på ca 5,8 millioner, men på grunn av de anslåtte merforbrukene i områdene er dette vesentlig lavere enn i opprinnelig budsjett (11 millioner) til tross for at inntektene har økt med 6,4 millioner. Detaljer rundt områdene sine merforbruk finnes i vedlagte tertialrapport».

Formannskapet gjorde slik innstilling: «Tertialrapporten tas til orientering». Formannskapet sitter altså stille i båten på tross av klar beskjed om overforbruk. Men bunnlinja, som formannskapet tydelig er opphengt i, viser et pluss på 5,8 millioner kroner. Grunnen til det var økte inntekter på 6,4 millioner, blant annet merinntekt på eiendomsskatt med 3 millioner.

I samme møte i juni ble regnskapet for 2017 lagt fram, der viste bunnlinja at BK kom ut med et overskudd på ca. 20 millioner kroner. Det vakte stor begeistring. I begeistringens rus ble noen viktige opplysninger fra rådmannen tydeligvis oversett; områdene gikk med et merforbruk på 11 millioner i 2017, i hovedsak lønnsutgifter. Budsjettet for 2018 baserer seg i store trekk på budsjettet for 2017, med noen justeringer. BK «suste» altså inn i 2018 med større driftsutgifter enn budsjettert, i 2018 vil det bli helårsvirkning.

Ved budsjettbehandlingen i desember ble politikerne advart mot at det ikke ble tatt høyde for ny statlig bemanningsnorm i barnehagene, normen begynte å gjelde fra 1.august 2018, med en årlig utgift på omlag 10 millioner. Rådmannen skriver: «diskusjoner rundt innføring av bemanningsnorm i barnehagene skaper store økonomiske bekymringer». Advarselen ble ikke tatt ad notam. Resultatet viser seg nå; innføring av ny bemanningsnorm er en del av merforbruket.

Går det da an å bli overrasket over overskridelser?

Ivaretakelse av de ansatte og tjenestetilbud til kommunens innbyggere er et par av en kommunepolitikers hovedoppgaver.

For meg framstår det som om enkelte politikere driver kommunen etter bedriftsøkonomiske prinsipper; skal «produsere» rimeligst, uten (om)tanke på at det er kvaliteten på tjenestetilbudet til befolkningen og de ansatte som rammes. En kommune produserer ikke spiker!

Nå snakkes det om upopulære tiltak som vil ramme alle innbyggere. Jeg vil bare minne om at driften er allerede tatt kraftig ned; Bemanningsnormer er endret og tjenestekvalitet er redusert. BK har allerede tatt vekk funksjoner som en kommune egentlig trenger. Ansatte må springe fortere.

En ny nedskjæring vil tappe mye energi av medarbeidere og skape ny usikkerhet. Hva med kvaliteten på de kommunale tjenester. Vi hører allerede i dag om elever som ikke får lærervikar ved sykdom og om beboere som må ligge å vente i senga for å få stå opp.

Hva gjorde egentlig den kraftige nedbemanninga med de ansatte i barnehagene (2016)? Sykefraværet utviklet seg slik: 9,6 prosent i 2015, 12,6 prosent i 2016 og 15,8 prosent i 2017! Har det sammenheng med nedbemanninga?

Brønnøy kommune har høy lånegjeld, 650 millioner kroner, rådmannen skriver: «I totale kroner utgjør vår lånegjeld 96,4 millioner mer enn gjennomsnittet av kommunene i Nordland. Det får store utslag på den løpende driften, når vi vet av hver 10 million utgjør ca. 650.000 kroner»

På tross av dette og på tross av at Brønnøy Kommune var på Robeklista så ble nylig en stor investering på ikke lovpålagte oppgaver foretatt (Salhushallen), med et låneopptak på 44 millioner kroner. Med driftskostnader ( 1,1 millioner), blir den årlige belastningen på drifta omlag 4 millioner kroner. Nye investeringer, nye driftskostnader innebærer kutt i eksisterende tjenester; 4 millioner kroner utgjør 8 årsverk.

Norges Bank skal ha rentemøte nå senere i september, det er bebudet renteoppgang da og til neste år og videre framover. Ett prosentpoeng oppgang vil bety 6,5 millioner i økte utgifter for Brønnøy Kommune, noe som vil slå hardt inn på budsjettene.

Det er mange gode prosjekt som står klare på beddingen for realisering, noe som vil utløse nye lån, nye driftsutgifter og bruk av egenkapital. Med ovennevnte som bakteppe vil det være høyst nødvendig at politikerne tar en «time out» på investeringslysten, setter friske midler (laksepenger, salg aksjer) på fond og redusere kommunens lånegjeld.

Nordhus 16.09.2018

Eilert Horn