Rødt sier nei til oppdrett i verdensarvområdene på Vega

Debatt

Rødt Vega og Rødt Nordland går imot vedtaket fra Fylkesrådet i Nordland om å gi tillatelse for oppdrett i verdensarvområdet på Vega - både på permanent og midlertidig basis.

Fylkesrådets vedtak undergraver den innsatsen som er gjort for å få etablert området som verdensarvområde og svekker fylkeskommunens rolle som forvalter av historiske- og kulturelle verdier. Vedtaket er ille uansett hvem som hadde fått konsesjonen, men forsterkes av at hovedeieren i selskapet er skatteflyktning på Kypros.

Rødts krever all fremtidig oppdrett inn i lukkede anlegg. Det minsker risikoen for rømt fisk, utslipp av avfallstoffer og annen negativ påvirkning på miljøet.

Rødt mener at vedtaket er tatt på feil grunnlag og er i tillegg forhastet. Vi ser at Marine Harvest får vedtaket igjennom ut fra frykten for om de ikke får det som de vil, kan anlegget havne andre plasser. Faktorer som miljø, naturbasert turisme og verdensarvstatusen kommer i annen rekke.

Hastevedtaket fra Fylkesrådet i Nordland punkterer den demokratiske prosessen som var varslet om at alle faktorer som kan berøre Vega som verdensarvområde skulle kartlegges.

Rødt støtter en bærekraftig kystnæring som også innebærer en bærekraftig oppdrettsnæring som tar ansvar for eget avfall og egne utslipp. Oppdrettsnæringa må som jordbruket gjorde på 70-tallet ta ansvaret for overgjødsling og overforing.

Per-Anton Nesjan

Rødt Vega

Camilla Hestvik

Rødt Nordland

Per-Gunnar Skotåm

Rødts fylkestingsgruppe