Derfor valgte BA å trykke leserinnlegget som oppvekstsjefen reagerer på

Debatt

Det stormer etter at oppvekstsjefen i Brønnøy valgte å gå av på grunn av et leserbrev publisert i Brønnøysunds Avis. Det er, som sømnarådmann Øystein Johannessen påpeker, helt på sin plass med et ordskifte rundt dette.

Innsender Asle Bakken har skrevet leserinnlegget, men avisen står ansvarlig for å ha trykket det. Bakken påpeker at oppvekstsjefen (i leserinnlegget omtalt som en i rådmannens ledergruppe) er øverste leder for virksomhetsområdet hvor hans kone ble ansatt i en prosjektstilling. Dette har vist seg å stemme. Rådmann opplyser til avisen at oppvekstsjefen var involvert i starten av opprettelsen av stillingen, men at han trakk seg ut så fort han forstod at konen kunne være en aktuell søker.

Bakken skriver at han har snakket med en lokalpolitiker som ikke var kjent med dette, og så skriver han (sitat); «Og derfor tillater jeg meg å spørre om det nå er slik. At det ikke lenger er politikerne som oppretter og eventuelt nedlegger stillinger i kommunen, men at dette også er delegert til rådmannen og hans «ledergruppe»?».

Dette spørsmålet er altså "løgnen" BA skal ha spredt. Ja, det ligger en underliggende anklage i det. Derfor var avisen nøye på å henvise til nyhetsartikkelen i samme avis hvor rådmannen forteller at oppvekstsjefen holdt seg unna ansettelsesprosessen.

Jeg oppfatter ikke og har ikke oppfattet nevnte ektefelle som noen skyteskive i Bakkens innlegg. I den grad hun føler seg rammet, så beklager jeg det overfor henne. Etter min vurdering har hun søkt - og fått - en stilling innen sitt eget fagområde. Sett på bakgrunn av hva avisen har funnet ut om ansettelsesprosessen er det heller ikke noen grunn til å fastslå at det har vært inhabilitet inne i bildet når stillingen er blitt opprettet eller når det er blitt ansatt i den.

Vi valgte likevel å la Bakken stille spørsmålet, fordi det er viktig å være åpen på hvordan prosessen har vært gjennomført når en intern utlysing gir dette resultatet. Da tenker jeg at det har offentlighetens interesse hvordan inhabiliteten ble taklet.

Dette mener rådmannen er å «ramme oppvekstsektorens leder» ved å «gå etter hans nære familie». Det tror jeg verken Asle Bakken eller avisen har ønsket. Jeg repekterer Knut Johansens omsorg for sin familie, men jeg oppfatter ikke at leserinnlegget er konstaterende på den måten som det her tillegges.

Matti Riesto

Ansvarlig redaktør

Brønnøysunds Avis