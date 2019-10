– Det er viktig med sosiale møteplasser

Brønnøy

De eldres dag markeres over hele landet med ulike arrangement. I Brønnøy var 72 eldre møtt opp i kantina på Brønnøy sykehjem for være samlet denne dagen. Geir Allan Reitan og Brønnøy trekkspillklubb sto for kulturelle innslag, og Trine Øren Solsem fra Frisklivssentralen holdt et foredrag.