Slo vakt i hodet med et glass

Brønnøy

Sent lørdag kveld fikk politiet i Brønnøysund melding om en episode ved et utested i byen. En gjest på utestedet hadde slått en vakt i hodet med et glass. Begge personene ble avhørt av politiet og forholdet er anmeldt. Mistenkte fikk deretter pålegg fra politiet om å forlate sentrum.

Politiet i Nordland melder på Twitter at det har vært ei travel natt for politiet i fylket. Det har vært en rekke ordensoppdrag som har ført til mange bortvisninger og pålegg om dette. Det er mange som har bedt om politiets hjelp til å få avsluttet støyende fester i sine nabolag. Politiet skriver at de kunne bare hjelpe et fåtall av disse.