Angående mobbing og manglende tiltak på dette i Brønnøy kommune

Da vi i Rødt Brønnøy bestemte oss for å komme på banen i Brønnøysund, satte vi i styret oss ned og diskuterte hvilke saker og hvilken retning vi som parti skulle satse på i enkeltsaker som angår oss alle. Vi forhørte oss med de unge i vårt ungdomsparti, der det kom frem at det så og si var total mangel på informasjon og tilbud for de av disse som kanskje slet litt i hverdagen eller trengte noen å snakke med. Vi ble da enige om at en av våre fremste saker skulle være nettopp å være en stemme for de som vokser opp sammen med oss her i kommunen. Fra den dagen vi snakket om dette til i dag har det kommet en del nye rapporter og tilbakemeldinger som viser at det ungdommen snakket om hadde store og sterke røtter i det virkelige liv.

Skolemiljøene våre får strykkarakterer fra høyere hold med tanke på hva som skjer preventivt for å forebygge mobbing bl.a. Jeg har lest rapportene og tenkt med gru på at mange av disse unge er mine barn fra den tiden de gikk i barnehagen der jeg også jobbet. Dette er noen barn som jeg har vært sammen med daglig i mange, mange år. Dette er barn jeg har blitt utrolig glad i, som jeg ofte tenker på ennå nå mange år etter de begynte på skolen...«mine» barn, de jeg kunne gitt alt for. Mange av mine kolleger fra andre barnehager har garantert samme følelse for de barna de har hatt i egen barnehage. Det å skulle begynne i skolen skal jo være et utrolig herlig løft fra et lite barn til et større, og etterhvert til å være en ungdom. Skole er noe helt annet enn barnehagen. Det er stort, du får lekser, du skal lære å lese, skrive, fungere sosialt og masse annet som både er nytt og som ellers er under en naturlig utvikling i det det er å vokse opp og bli større. Men, skole er så mye annet også. Det er økonomi, politikk og mye annet som barna helst ikke skal bruke en kalori på å ha noen særlig tanker om. Dessverre er det ikke slik, ikke nært engang.

Som sagt, jeg leste gjennom rapportene som beskrev hverdagen til mange barn som alt annet enn lykke. 10-12% av barna på Salhusskolen føler seg mobbet, noen faktisk også av voksne som jobber der. Unnskyld meg, jeg måtte lese gjennom dette en gang til. Joda, de tallene sto der de og de var ikke til å ta feil av. Hva i huleste er dette?

Jeg vet at dette har blitt tatt opp som tema over flere år, men likevel er det de årene etterpå en tilrøver seg en strykkarakter på dette med mobbing, det å forebygge mobbing og det å ta tak i mobbing hvis det forekommer. Våre barn, vår fremtid!!!

Jeg hadde ikke noe ønske om å sende barna til skolen hvis sjansen for å bli en utstøtt eller en hakkekylling var stor. Prosenttallene viser at den sjansen i alle fall ikke er liten. Så hva gjør politikere, skolens ledelse og alle innvolverte med dette? Dette er meget alvorlig for alle som er involvert og en kan ikke skylde på noe annet enn at her er det en stor jobb å gjøre og alle må bidra.

Jeg ser at FAU der iallefall har sagt fra, noe som virkelig er viktig og tøft. Det er ikke sikkert at alt faller i god jord, men nå er nå hele sulamitten ute og det er derfra en må ta tak.

Ingen barn eller unge skal oppleve mobbing uten at noen griper inn og setter inn tiltak. Ikke bare skriftlige tiltak som ser greit ut på papiret, men tiltak som fysisk viser at det er bedring. Har dette blitt gjort? Har dette blitt tatt nok på alvor? Hvor langt skal det gå før en innser at det er i seneste laget?

Jeg blir regelrett forbanna hvis det rapportene viser til er slik ståa er her i kommunen. Som sagt så vet jeg om hendelser og henvendelser som har kommet om disse problemene fra tidligere år, og tenkte da at noe må da være gjort. Noe må da ha blitt bedre og noen tiltak må da over tid vist at det fungerer. Det ser dessverre ikke slik ut.

Jeg ønsker ikke å henge ut enkeltpersoner i denne store sammenhengen, men det er klinkende klart at noe må gjøres, og det skal gjøres nå. Når sommerferien er over skal det være trygt å komme tilbake til skolen, uten unntak.

Vi i Brønnøy Rødt kommer til å følge disse sakene med lupe i tiden fremover, og hvis gudene vil så skal vi bli en meget aktiv part i det å gjenskape et godt, trygt og meningsfylt skoleliv for alle.

Vil til slutt bare minne om at det meste av synet på livet blant våre små kommer i form av hva en lærer hjemme, så hvis en skal få til en skolehverdag som alle kan leve med så må en legge grunnlaget hjemme og sørge for at den voksne barnet skal forholde seg til på skolen har en god dialog med barn og foreldre. Mer åpenhet og det å gi barna en arena for den gode samtalen er en pangstart for de fleste. Lytt og gi råd...det koster ingenting i alle fall, i tilfelle pengekassa skulle være bunnskrapt. Ha en god sommer og skap gode minner...til høsten starter alvoret.

mvh

Rune A. Brennvik

Leder i Rødt Brønnøy