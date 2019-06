Kårer Brønnøys beste fiskekaker

Brønnøy

Under Toftdagan lørdag 13. juli ved Norsk Havbrukssenter skal det kåres Brønnøys beste fiskekaker. I juryen sitter Jon Aga fra Vega Havhotell, to kokker fra kokkelauget og Arnfinn Torgnes fra Norsk Havbrukssenter.

Full fart

– De var ikke tungbedt når det gjaldt jobben med å smake seg gjennom fiskekakene, sier Silvana Torgersen i en pressemelding.

Hun er daglig leder av Norsk Havbrukssenter Visning på Toft , og står i spissen for hele arrangementet «Toftdagan» helga 13. og

14. juli. Det handler om sjømat i alle varianter, ispedd underholdning, konkurranser, konserter, rebusløp og mange andre aktiviteter.

Selv har hun ikke fått helt dreisen på disse fiskekakene ennå men hun har ei svigermor som hun mener virkelig

er i eliteklassen. Premien er en firerettermiddag ved SMAK, restauranten på Havbrukssenteret. Hun oppfordrer alle som kan kunsten å lage fiskekaker om å melde seg på.

Stand-up kokk

– Toftdagan er et arrangement for fiskeelskere, familier og folk flest, sier Silvana Torgersen.

Hun mener dette kan bli som et vorspiel til Rootsfestivalen.

– Folk skal kose seg, spise god sjømat i alle varianter og bli inspirert av vår «stand-up kokk» Jon Aga fra Vega Havhotell. Lørdag skal han demonstrere hva laksen kan brukes til, både som festmat og til hverdags. Jon er helt rå på sjømat, så dette er virkelig noe å glede seg til, sier hun.

Vega Delikatesser stiller også med stand og smaksprøver. I tråd med profilen til Toftdagan har de selvfølgelig ordnet seg en «Rodeo laks » Her kan folk virkelig teste egne rideferdigheter.

– Jeg ønsker alle velkommen til Toftdagan lørdag og søndag 13. og 14. juli, og lover at det er sjømat og aktiviteter for enhver smak, og mange andre tilbud for fiskeelskere, familier og folk flest, avslutter Silvana Torgersen.