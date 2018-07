Stenger Brønnøysund lufthavn for å reasfaltere

Brønnøy

I forbindelse med reasfaltering av rullebanen og takseveier blir Brønnøysund lufthavn stengt fra morgenen fredag 3. august til sein ettermiddag tirsdag 7. august.

– I forbindelse med at rullebanen skal reasfalteres må vi stenge. Widerøe har ikke booket noe trafikk i dette tidsrommet, sier lufthavnsjef Glenn Robert Johnsen.

– Hva med ambulanseflyet?

– Ambulanseflyet er planlagt flyttet til enn annen lokasjon i denne perioden. Jeg tror det blir i Bodø.

Når det gjelder helikoptertrafikken er det meningen at den skal være i Brønnøysund fortsatt ettersom det ikke vil være behov for rullebane.

– Vi vil ha bemannet i tårn og på bakken og følge opp underveis, sier Johnsen.

Han gleder seg over at reasfaltering nå er like om hjørnet.

– Det dekket som er i dag er over 18 år gammelt. Det er på høy tid at dette blir fikset og vi har utsatt dette ett par ganger allerede, forteller Glenn Robert Johnsen.