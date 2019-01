Det er januar, og B-gjengen har snart solgt ut Olavshallen igjen

Bindal

B-gjengens julekonserter er blitt førjulas store happening i Bindal. I fjor fylte de hallen på Bindalseidet, og dermed er det klart for å innta trønderhovedstadens storstue Olavshallen igjen i år.

9. november er datoen, og bindalingene kjenner sin besøkelsestid, som det heter. Billettene ble lagt ut fredag klokken 11.00. Lørdag kveld i halv ni-tiden er det rundt 50 billetter igjen, opplyser Jørund Vegar Lislien i bandet.

Det betyr at bandet har solgt godt over 300 billetter på ett døgn og ligger an til å selge ut hallen nok en gang - i januar.

Julemagi med B-gjengen I en fullstappet sal spile B-gjengen nok en gang julen inn, med klassiske julelåter, og ikke minst; egenskrevne låter. Det var blant annet gjesteartister på cello, bratsj og fiolin under årets julekonsert.

Bindal inntok Olavshallen Det kunne virke som at hele kommunen var tømt for folk da B-gjengen inntok Olavshallen i Trondheim for sin årlige julekonsert