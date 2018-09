Vindkraftplaner legges på is

Bindal

Tirsdag 18. september ble det holdt et møte på samfunnshuset på Majavatn i regi av Norsk Vind Energi AS. Selskapet ønsket en dialog med reindriftsnæringen for å se om det kunne finnes områder som kan utredes for vindkraft.

Klar tale

– Det ble et entydig nei. Det er nesten oppsiktsvekkende oppløftende at utbyggeren ser ut til å respektere dette. Håper dette er startet på en ny praksis blant utbyggere, sier parlamentarisk leder i Norske Samers Riksforbunds sametingsgruppe, Runar Myrnes Balt til NRK.

Prosjektutvikler Espen Borgir Christophersen sier til NRK at han er fornøyd med møtet i forrige uke og møtet med representanter for Vuengelh-Njaarke reinbeitedistrikt. Han mener det er viktig at vindkraftutbygging foregår på en sømmelig måte.

– For å utvikle et vindkraftprosjekt så er man avhengig av å ha med seg grunneiere, kommune og andre rettighetshavere fra starten av. Vi har ikke troa på at man skal bare tre et prosjekt over politikere og grunneiere, sier han til NRK.

I en pressemelding som NRK refererer til sier reinbeitedistriktet at de er takknemlige for at de ble kontaktet på et tidlig stadie, men at de ga klart uttrykk for at bygging av en vindmøllepark i distriktet er uaktuelt og at de ikke hadde noen områder å avse.

Legger planer på is

I spørretimen under kommunestyremøtet i Bindal torsdag stilte Magne Paulsen spørsmål om resultatet av dette møtet. Han ba om et svar fra administrasjonen og rådmann Knut Toresen tok ordet.

– Det firmaet dere har lest om i avisen var på besøk hos oss i vinter der de presenterte sine tanker og ideer om å få til et vindmølle-anlegg i Bindal. Vi presenterte historikken og alle parter var enige om at det var lurt med en dialog med reindriftsnæringen. Likevel er det ikke hemmelig fra administrasjonen at vi er interessert i finne løsninger, men nå sitter vi på gjerdet og venter, sier Toresen.

Ordfører Britt Helstad hadde jobbet litt med denne saken og refererte til møtet på Majavatn med reindriftsnæringen.

– Det beste området for vindkraft er vel det området som allerede har vært til behandling. Det var 40 stykker som var på møtet, dette er noe av det samme antallet som da de hadde aksjonen her imot vindkraft. Jeg har fått beskjed om at saken fra deres side er lagt død i en periode fremover. De møtte massiv motstand og har ingen grunn til å gå videre med saken, sier Helstad og refererer til Norsk Vind Energi AS.

Til BAnett bekrefter Christophersen Helstads oppfatning.

– Ja. Planene våre er lagt på is, sier Espen Borgir Christophersen.