Bindalingene tilbys gratis tur til Namsskogan Familiepark

Bindal

Bindal kommune har søkt på den nasjonale tilskuddsordningen mot fattigdom og fikk innvilget 98.400 kroner i tilskudd. Denne tilskuddsordningen ble lansert i 2014 og har gjort det mulig for mange barn, unge og familier med dårlig økonomi, å delta på ferie- og fritidsaktiviteter på lik linje med andre. Dette er et tverrfaglig samarbeid mellom folkehelse, flyktningtjenesten og Nav i Bindal kommune. Målet er å gjøre det mulig for barn og unge å delta på ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og gjennom dette bedre barnas livskvalitet.

Gratis tur til familieparken

Mandag 6. august arrangeres tur med buss til Namsskogan Familiepark. Dette er ett av flere tiltak som skal gjennomføres med midlene som ble Bindal kommune til del.

– Har dere arrangert slike turer tidligere?

– Nei, dette er første gangen. Men nå vil vi arrangere flere turer. Blant annet planlegger vi et opplegg for høstferien også, forteller Kathrine Berg Hansen, hos flyktningtjenesten og Siv Anita Myhre, oppvekst og kultursjef i Bindal kommune.

Dette er et gratis tilbud for alle som melder seg på innen 1. august. Dette inkluderer busstur, inngang i parken og felles lunsj.

– Hvorfor arrangerer dere en slik tur?

Oppfordrer folk til å melde seg på

– Midlene vi har fått fra Bufdir skal bidra til at barn og unge kan delta i ferieaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Så på denne turen skal vi ha skikkelig god feriestemning og ha det artig i lag, forteller Hansen og Myhre.

Det er leid en buss til utflukten som kan ta 45 passasjerer. Når bussen er full kan de som har lyst ordne transport selv, og få dekket inngang og felles lunsj i parken. Men Myhre understreker at dette krever at man melder seg på innen fristen på telefon til Bindal kommune.

– Hvordan har responsen vært så langt?

– Så langt har vi 18-20 påmeldte, men vi ønsker virkelig å fylle hele bussen! Så vi håper flere hiver seg med, oppfordrer Kathrine Berg Hansen og Siv Anita Myhre.