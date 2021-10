Grunneier med nei til oppdrettere i brev

Nyheter

Mandag kveld ble det klart at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har satt til side innsigelsen fra Statsforvalteren i Nordland om detaljreguleringen for Toft næringsområde, et vedtak der statsråd Nikolai Astrup (H) vektet næringsinteressene foran hensynet til blant annet naturmangfold og friluftsliv.