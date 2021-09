Brønnøy åpner for å gi en tredje vaksinedose

Nyheter

Brønnøy kommune åpent mandag for timebestilling på vaksinetelefonen for denne gruppen.

For å få tredje dose med koronavaksine må man enten ha fått en bekreftelse fra spesialisthelsetjenesten på at man har alvorlig svekket immunforsvar dette, eller kunne vise til dokumentasjon på at du bruker en av de medikamentene som blir listet opp i informasjonsskrivet fra FHI i form av resept, journalnotat eller lignende.

Bekreftelse fra spesialisthelsetjenesten eller dokumentasjon på hvilket medikament du bruker må medbringes og vises fram til den som skal vaksinere deg, skriver Brønnøy kommune i en pressemelding.