Firedoblet kapasiteten på septiktanken ved turistattraksjon

Nyheter

Sommeren 2020 besøkte anslagsvis 65.000 personer Vega ifølge tall fra Telenor. Et stort antall av disse besøkte Sundsvoll og Vegatrappa. Kommunens nye toalettanlegg fikk kjørt seg og på det meste kjørte kommunen skytteltrafikk mellom Gladstad og Sundsvoll for å tømme septiktanken to ganger i uka.