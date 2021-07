Ai-ai-ai, for en konsert!

Nyheter

Over 200 betalende fylte altså brygga i Ylvingen en helt vanlig onsdag i juli. Servitørene gikk i skytteltrafikk med ølbokser og sommeren ble virkelig for oss alle – helt plutselig. For vi har på ingen måte vært bortskjemte med godt vær i sommer, og når vi nå først skulle få en smak av sommer, kom Violet Road med prikken over i-en til Ylvingen. For de som må ha det inn med teskje: Dette var en feiende flott konsert!