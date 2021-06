Oppvekstsjefen advarte mot å ha for små barnehager

Nyheter

Under fredagens kommunestyremøte orienterte hun om tilstanden i skole og barnehage. Theting innledet med at hun skulle snakke ut fra et faglig standpunkt og holde seg unna politiske spørsmål. Hun sa at de barnehageansatte trenger en avklaring, og at tilstanden til Vik barnehage er slik at den ikke bør brukes i to år til.