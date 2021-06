Sommersupplering er forsinket - igjen

Nyheter

Boreal skal sette inn MF Sigrid i sambandet Tjøtta-Forvik i sommer. Opprinnelig skulle dette skje fra 14. juni og frem til 15. august. Dette som et ledd i at Nordland fylkeskommune ønsker å styrke kapasiteten i sambandet.

MF Sigrid har en kapasitet på 50 personbilenheter (PBE) og kan føre farlig gods.

Sent søndag kveld, dagen før MF Sigrid skulle settes inn i trafikk, sendte Boreal ut melding om at oppstart var forsinket til onsdag 16. juni. I dag, onsdag, kom meldingen om at oppstart av ekstraproduksjon i sambandet er utsatt til 17. juni.

Siste: Klokken 21.17 melder Boreal at ekstraproduksjon i sambandet utsettes inntil videre. Ny informasjon vil selskapet komme med torsdag 17. juni.

Ifølge skipstrafikken går MF Sigrid fortsatt i sambandet Stokkvågen-Lovund.